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Medya Tarih belli oldu! Mavera dizisi Kazakistan’da yayına girecek
Medya

Tarih belli oldu! Mavera dizisi Kazakistan’da yayına girecek

Uyanış Büyük Selçuklu’dan sonra TRT’de gösterime giren Mavera dizisi bir ülkeden büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 10:30:00 -
Tarih belli oldu! Mavera dizisi Kazakistan’da yayına girecek

Büyük oyuncu kadroları ve tarihe damga vuran konularıyla öne çıkan dizileri ağırlayan TRT’de bir dizinin daha sesleri yükseliyor.

Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı gibi yapımlardan sonra Bir Zamanlar Kıbrıs’ta büyük ilgi gördü.  Ramazan ayı boyunca yayınlanacak olan, TRT’de bir dizi daha gündeme geldi. Hâce Ahmed Yesevi’nin destansı hikayesinin konu alındığı Mavera isimli dizi Hace Ahmed Yesevi’nin Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini ekranlara taşıyor.

Ramazan ayında yayınlanan Mavera dizisinde flaş gelişme yaşandı.

Bazı ülkeler Uyanış Büyük Selçuklu başta olmak üzere birçok TRT’de dizisini ekranlarına getiriyor. Aynı şekilde Mavera dizisi için de Kazakistan’da yayınlanacağı söylentileri ortaya çıktı.

Kazakistan Enformasyon ve Sosyal Kalkınma Bakanı Aida Balaeva’nın geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye yaptığı ziyaretinde TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ile görüşme sırasında Mavera dizisinin yayınlanması kararı alındı.

Mavera” dizisi 19 Nisan’dan itibaren Qazaqstan TV’de izleyiciyle buluşacak.

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