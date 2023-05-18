Tarih açıklandı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan kararı
Bebek katili PKK'nın destek çıktığı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan yarın bir görüşme gerçekleştirecek.
14 Mayıs'taki tarihi seçimin 28 Mayıs'ta ikinci turu düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 2,5 milyonun üzerinde oy farkı yiyen bebek katili PKK'nın destek çıktığı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy dilenmenin derdine düştü.
Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan yarın bir görüşme gerçekleştirecek.
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