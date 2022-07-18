Tarhana yapımı tarifi nasıl yapılır? Evde tarhana tarifi

Tarhana Yapımı Tarifi İçin Malzemeler

5 kilo süzme yoğurt

5 kilo kırmızı biber

5 kilo domates

2 kilo nohut

2 kilo irmik

1 kilo kırmızı mercimek

1 kase tuz

Koyulaşıp kıvama gelene dek un

Tarhana Yapımı Tarifi Nasıl Yapılır?

Kırmızı biberler ve domatesler doğranıp tuzlanacak 1 gün öncesinden güneşte bekletilecek daha sonra suyunu çekene kadar pişirilip robottan geçirilecek.

Üzerine yoğurt ve irmik eklenecek. Nohutlar ve mercimek haşlanıp robottan geçirilerek eklenecek.

Son olarak tuz ve un ilave edilerek güzelce yoğrulacak.

Yoğrulan tarhana kocaman bir leğende 21 gün boyunca üzerine temiz bir sofra bezi örtülerek bekletilir. Bu 21 gün boyunca hamur halindeyken gün aşırı elinizi süt ile ıslatıp yoğurun, tarhanayı uyandırın.

Islanan sofra bezini değiştirip kurusunu örtün. 21. Gün kaşık kaşık alınıp güneşe serilir.

Üzerleri hafif kurumaya döndüğünde ters çevrilir diğer taraflarının da kuruması sağlanır.

Arkalı önlü kuruyan tarhanaları elinizle ufalayın. Kuruması daha kolay olacaktır.

İyice kuruduktan sonra robottan geçirin. Saklama kavanozuna koyarken kuru nane ile karıştırın.

Ev Yapımı Tarhana Tarifi, Nasıl Yapılır?

Malzeme Listesi

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1 kg kırmızıbiber

1 kg domates

1 kg soğan

1000 g Pınar Doğal Yoğurt

Pınar

500 g haşlanmış nohut

1 demet tarhana otu

1 demet taze nane

1 demet maydanoz

5 diş sarımsak

4 kg un

400 ml su

Ev Yapımı Tarhana Nasıl Yapılır?

Öncelikle domates, soğan, sarımsak ve biberleri irice doğrayın. En alta domates, üstüne soğan, biber ve sarımsak gelecek şekilde düdüklü tencereye dizin. Üzerine 400 ml su ilave edin, en son naneyi ve tarhana otunu ilave ettikten sonra kapağı kapatıp yaklaşık 30 dakika kadar haşlayın. Düdüklü tencereniz yoksa normal tencerede, malzemeler iyice yumuşayana kadar kaynatın. Bu işlem bittikten sonra tencereden tarhana otunu çıkarın, kalan malzemenin suyunu süzün ve suyu da ayrı bir kaba koyun. Tencerede kalan malzemeleri blender'dan geçirin ve soğuyana kadar bekleyin. Bir yandan nohutları da blender'dan geçirip ezin. Diğer karışım hazır olunca da nohutları ve yoğurdu da katın ve esas işleme geçin. Azar azar un ekleyerek hamur haline getirin ve yoğurmaya başlayın. Hamurun kıvamı ele yapışan bir kıvamda olacak, o hale gelince bırakın. Sonrasında derin bir kaba koyun, üzerini örtüyle kapatın ve 10 günlük bir mayalanma süresine bırakın. Üçüncü güne gelene kadar üstünü hiç açmayın ancak o günden sonra sık sık kontrol edin ve kabardıysa un ilavesi yapmadan yoğurun, kabarmadıysa günde en fazla 1 avuç un ekleyerek yoğurun. 10 günün sonunda hamurdan bir parça alın ve ufalanıyor mu diye bakın. Eğer cevabınız evetse parça parça robot ya da rondoya koyup un kıvamına gelene kadar ufalayın. Bu işlem de bittikten sonra tarhanayı bir örtü üzerine yayıp kurutun. Tamamen kuruduğunda kavanozlara koyup dilediğiniz an kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tarhana yapmak, mayalanma sürecinden dolayı uzun ama zor değil. Üstelik katkısız, doğal ve sizin elinizden çıktığı için lezzetli de olacaktır. Mutlaka deneyin ve afiyetle tüketin.