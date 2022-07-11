Tarçınlı Türk kahvesi tarifi: Kahveni böyle iç zayıfla!

Birçoğumuz bedenimizdeki fazla kilolardan kurtulmak için çeşitli diyetlere başvuruyoruz. Bu kahve, gün içerisinde gelen ani tatlı krizleri ve açlık krizlerini bastırmamızda bizlere yardımcı oluyor. Yağ yaktıran bu tarçınlı kahveyi, zayıflamak amacıyla tükettiğimiz için içine şeker koyamayız ve yanında lokum, çikolata gibi aperatif tatlılar da tüketemeyiz. Eğer kahve acı geliyorsa, yanında yalnızca bir tane hurma tüketebiliriz. Ayrıca içine kattığımız toz tarçın elinizde yoksa, kahveniz piştikten sonra fincanın içerisine aldığımız kahveye, kabuk tarçın da koyabilirsiniz.

Bu tarçınlı kahveyi, emziren anneler rahatlıkla içebilirler. Fakat hamile kadınlar ancak doktorlarına danışarak uygun miktarlarda tüketebilirler. Ayrıca yüksek tansiyon hastaları, kalp hastaları ve bir takım kronik mide rahatsızlıkları olan kişilerde bu kahveyi tüketmemelidir.

Tarçınlı kahvenizi büyük fincanda içmek isterseniz, gün içerisinde 1 fincan ya da en fazla 2 fincan sizin için yeterli olacaktır. Ama eğer küçük kahve fincanında içmek istiyorsanız 3 fincandan fazla tüketmemelisiniz. Ayrıca kahvenizi tüm öğünlerden 20 dakika önce içerseniz, yemek vaktinde ne kadar az yediğinizi fark edeceksiniz. Kahvenizi bu tarifle tükettiğinizde, ayda rahatça 10 kilo verdiğinizi göreceksiniz.

Tarçınlı Türk Kahvesi Tarifi İçin Malzemeler

1 tatlı kaşığı türk kahvesi

2 küp şeker veya 2 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığının yarısı kadar tarçın

1 fincan su

Tarçınlı Türk Kahvesi Tarifi Nasıl Yapılır?

Cezvemize türk kahvemizi şeker ve tarçınımızı koyalım.

Üzerıne bir fincan suyu ekleyelim. Hafif köpürünce bir tatlı kaşığı kadar köpüğünden alabilirsiniz. Dilerseniz de kaynamaya yakın ocaktan alın. Sunumunu yapalım. Afiyet olsun. Kahve kabarmaya başladığında ocağın altını hemen kapatıyoruz ve kahveyi fincanımıza döküyoruz. Kahve acı olacağından kesinlikle fokur fokur kaynatmıyoruz.

Püf noktası: Hazır olan kahveyi, özellikle tüm öğünlerden 20 dakika önce içiyoruz.