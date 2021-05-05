Tarçınlı kurabiye nasıl yapılır?
Kolay bayatlamayan kurabiye tarifi | Hem çocukların hem de damaklarınızı şenlendirecek bir kurabiye tarifi ile karşınızdayız. Peki, kolay tarçınlı kurabiye nasıl yapılır? Bayatlamayan şekerli kurabiye | Tam ölçülü tarçınlı kurabiye
Çayın, kahvenin yanında ağızda dağılan leziz bir kurabiye tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, tam ölçülü tarçınlı kurabiye tarifi.
Tarçınlı kurabiye tarifi
Malzemeler:
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- 1 adet yumurtanın beyazı
- 250 gram margarin
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 4 su bardağı un
- 1 çay bardağı dövülmüş ceviz
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
Üzeri için:
- 3 yemek kaşığı pudra şekeri
- 2 tatlı kaşığı tarçın
Tarçınlı kurabiye nasıl yapılır?
Geniş bir yoğurma kabının içerisine hamur malzemelerinin hepsini alın.
Margarinin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.
Hamuru güzelce yoğurun.
Bir tepsiye yağlı kağıt serin.
Hamurdan parçalar koparın ve şekil verin.
Hamurları tepsiye yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında kurabiyeleri 20-25 dakika kadar pişirin.
Pudra şekeri ve tarçını karıştırın.
Fırından çıkardığınız kurabiyeleri tarçınlı şekerli karışıma bulayın.
Afiyet olsun.