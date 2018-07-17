Tarçın zayıflatır mı?

İnsülin hormonu pankreasta üretilir. Bu hormonun görevi ise kandaki şekeri hücrelere göndermektir. Hücrelerde glikoz olarak tabir edilen bu şekeri alır ve enerji üretimi için kullanır.

Örneğin oldukça az besin lifi içeren gıda, az şeker ve basit karbonhidrat tüketimlerinde bu besinler hemen kısa bir süre içinde sindirilir ve glikoza dönüşür. Glikoz sonrasında kana karışır. Glikozun hücrelere ulaşabilmesi için daha fazla insülin üretilmesi gerekecektir.

Aksi halde herhangi bir insülin dalgalanmasıyla vücut yağ yakamayacak ve çok fazla yağ depolayacaktır. Eğer ki bir de enerjimiz az ise kısa sürede tekrar acıkmaya ve daha fazla yağ depolamaya neden olacaktır.

Tüm bu hikaye için tarçının olumlu bir katkısı olacaktır. Çünkü tarçın insüline yardımcı olur ve kan şekerini dengeler. Tarçın vücudun dengeli bir insülin üretimini ve olası seviyede tutumunu sağlar. Özellikle 4-5 gram tarçın tüketen diyabet hastalarında glikoz ve kolestrol seviyelerinin düştüğü gözlemlenmektedir.

Bu yüzden diyet programlarına daha fazla tarçın eklenmesi önerilir. Glikozu dengede tutacak, fazla yağ depolamayacak ve en önemlisi de yemeklerden sonra uzun süren bir tokluk hissi sağlayacaktır.

Tarçının en çok tüketilmesi gereken alanlar ise çaylar veya meyvelerle birliktedir. Örneğin yoğurdun veya meyvelerin üzerine tarçın dökülebilir. Özellikle tarçın çayı bu anlamda çok faydalı olacaktır. Vücudun tatlı isteği tarçın bal kürüyle giderilebilir. Böylece yine dengeli bir besin ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

Her ne olursa olsun tarçın tek başına yeterli değildir. Kişilerin beslenme programlarına dikkat etmesi önerilir. Tarçının kullanıldığı yerde şekere artık elveda denmelidir. Özellikle de çaya, kahveye şeker eklenmemesi, fazla şekerli gıdalar tüketilmemesi, beyaz ekmek yerine ise tam tahıllı, kepek, çavdar ekmeği tercih edilmesi önerilir.

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