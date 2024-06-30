Tarçın: Sağlığınız için gece gündüz çalışır! Bu baharat cayır cayır yağ yaktırıyor: 1 çay kaşığı tüketilirse

Tarçın, içerdiği maddeler nedeniyle sağlığınızda müthiş etkiler olabilir.

Tarçının Faydaları

-Saç dökülmesinin durmasını sağlar.

-Öksürüğe karşı çok faydalıdır.

-Nezle ve gribe karşı da çok faydalıdır.

-Göz kararmasını giderir.

-Kataraktın geçmesini sağlar.

-Böbrek hastalıklarının giderilmesine yardımcı olur.

-Rahim hastalıklarına karşıda faydalıdır.

-Karaciğer tıkanıklığını açar.

-Baş ağrısına karşı çok faydalıdır.

-Titremelerin azalmasına ve yok olmasını sağlar.

-Yüzdeki ve ellerdeki siğilleri yok eder.

-Kalp damarlarını açar.

-Vücut sistemini iyi çalışmasını sağlar.

-Atar damarların açılmasını sağlar.

-Siyah çayın ve kahvenin zararlarını azaltır.

-Emziren annelerin sütünü artırır.

-Enfeksiyona karşı koruma sağlar.

-Kilo vermeye yardımcı olur.

-İnsülin hormonuna duyarlılığını artırır.

-Tarçın özellikle kan şekerini düşürür.

-Özellikle mantar enfeksiyonlarına karşı faydalıdır.

-Kalsiyum, lif, magnezyum ve demir kaynağıdır.

-Kolesterolü düşmesini sağlar.

-Gerginliğe karşı faydalıdır.

-Hafızayı güçlendirir.

-Tokluk hissi verir.

-Ayrıca soğuk algınlığına karşı da çok faydalıdır.

-Yaşlanma karşıtı bir özelliği de bulunmaktadır.

-Gebelikte oluşan cilt lekelerinin giderilmesinde yardımcı olur.

-Sancılarına iyi gelir.

-Kolon kanseri riskini azaltır.

-Özellikle kemik erimesini yavaşlatır.

-Böcek ısırıklarına karşı faydalıdır.

Gece içildiğinde rahat bir uyku uyumanızı sağlar ve kemik gelişimini de destekleyerek diş eti rahatsızlıklarına iyi gelir. Genellikle sıcak tüketilmesi gereken tarçınlı süt, soğuk kış aylarında içildiğinde soğuk algınlığına yakalanma riskini düşürür ve ayrıca boğaz ağrısına iyi gelir.

Tarçının Kullanımı

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Çay olarak tarçın kabuğu tercih edin. Kaynayan suyun içerisine bir tane tarçın kabuğu atın ve bir miktar bekleyin. Daha sonra sıcak olarak kullanın.

Toz tarçını yemeklerde ve tatlılarda da tercih edilir.

Toz tarçını yoğurt, süt, boza ve birçok şeyin üzerine atıp kullanımı da mevcuttur.

Tarçını başka çaylarla da karıştırıp tüketebilirsiniz.

Tarçının Zararları

Tarçın fazla kullanıldığı zaman kabızlığa sebep olur.

Gebelik döneminde doktora danışmadan kullanmayın.

Kan şekerini düşürdüğü için fazla kullanmak kan şekerinin çok düşmesini sağlar. Bu yüzden dikkatli olunması gerekir.

Eğer alerjinin varsa kullanmayın.

Tarçın keskin bir yapı olduğu için tek başına cilde uygulamayın.

Ayrıca düzenli olarak yüksek tansiyon için ilaç kullanıyorsanız. Tarçının az veya hiç kullanılmaması gerekir.

Tarçın zayıflamak için nasıl kullanılır?

Tarçınlı Su Diyeti Nasıl Yapılır? 1 bardak suyun içerisine atılan 3-4 adet çubuk tarçın kaynatılır ve ocaktan alındıktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı bal ve 2 adet karanfil eklenir. Hazırlanan karışın kahvaltıdan önce aç karnına ve yatmadan önce tüketilir.