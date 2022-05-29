Tarçın: Hafızayı güçlendiriyor, kilo verdiriyor!

Kolesterolü ve kan şekerini düşüren tarçın, hafızaya da çok iyi geliyor. ABD'de Rush Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, düzenli olarak tarçın tüketmenin faydalarını ortaya koydu. Tarçın, beynin hafıza ile ilgili hipokampus bölümündeki CREB proteininin değerini artırarak hafızayı güçlendiriyor.

Tarçınlı su kaynatmadan olur mu?

Kaynatmadan da tarçınlı su yapabilmek mümkündür. Daha pratik bir tarif olarak 1 litre suyun içine 1 tatlı kaşığı tarçın atarak karıştırıp tüketebilirsiniz. Ya da 1 litre ılık suyun içine 2-3 adet çubuk tarçın atıp bekletebilir, gün içerisinde tüketebilirsiniz.

Kilo vermek için tarçınlı su nasıl yapılır?

Bir su bardağı suyu bir cezveye ya da küçük bir tencereye dökün ve içine tarçını da ekleyerek kaynatın. Kaynadıktan sonra ocaktan alın, bir kenarda ılınmaya bırakın. Ilıdıktan sonra karışımı tüketebilirsiniz. Bu karışımı sabah aç karnına ya da akşam yatmadan önce bir bardak olmak üzere için.

Tarçının Faydaları

Saç dökülmesinin durmasını sağlar.

Öksürüğe karşı çok faydalıdır.

Nezle ve gribe karşı da çok faydalıdır.

Göz kararmasını giderir.

Kataraktın geçmesini sağlar.

Böbrek hastalıklarının giderilmesine yardımcı olur.

Rahim hastalıklarına karşıda faydalıdır.

Karaciğer tıkanıklığını açar.

Baş ağrısına karşı çok faydalıdır.

Titremelerin azalmasına ve yok olmasını sağlar.

Yüzdeki ve ellerdeki siğilleri yok eder.

Kalp damarlarını açar.

Vücut sistemini iyi çalışmasını sağlar.

Atar damarların açılmasını sağlar.

Siyah çayın ve kahvenin zararlarını azaltır.

Emziren annelerin sütünü artırır.

Enfeksiyona karşı koruma sağlar.

Kilo vermeye yardımcı olur.

İnsülin hormonuna duyarlılığını artırır.

Tarçın özellikle kan şekerini düşürür.

Özellikle mantar enfeksiyonlarına karşı faydalıdır.

Kalsiyum, lif, magnezyum ve demir kaynağıdır.

Kolesterolü düşmesini sağlar.

Adet öncesi gerginliğe karşı faydalıdır.

Hafızayı güçlendirir.

Tokluk hissi verir.

Ayrıca soğuk algınlığına karşı da çok faydalıdır.

Yaşlanma karşıtı bir özelliği de bulunmaktadır.

Gebelikte oluşan cilt lekelerinin giderilmesinde yardımcı olur.

Adet kanamalarına ve sancılarına iyi gelir.

Kolon kanseri riskini azaltır.

Özellikle kemik erimesini yavaşlatır.

Böcek ısırıklarına karşı faydalıdır.

Tarçının Kullanımı

Çay olarak tarçın kabuğu tercih edin. Kaynayan suyun içerisine bir tane tarçın kabuğu atın ve bir miktar bekleyin. Daha sonra sıcak olarak kullanın.

Toz tarçını yemeklerde ve tatlılarda da tercih edilir.

Toz tarçını yoğurt, süt, boza ve birçok şeyin üzerine atıp kullanımı da mevcuttur.

Tarçını başka çaylarla da karıştırıp tüketebilirsiniz.

Tarçının Zararları

Tarçın fazla kullanıldığı zaman kabızlığa sebep olur.

Gebelik döneminde doktora danışmadan kullanmayın.

Kan şekerini düşürdüğü için fazla kullanmak kan şekerinin çok düşmesini sağlar. Bu yüzden dikkatli olunması gerekir.

Eğer alerjinin varsa kullanmayın.

Tarçın keskin bir yapı olduğu için tek başına cilde uygulamayın.

Ayrıca düzenli olarak yüksek tansiyon için ilaç kullanıyorsanız. Tarçının az veya hiç kullanılmaması gerekir.