Tarçın diyip geçmeyin! Faydaları saymakla bitmiyor...

Defnegiller familyasına ait olan tarçının anavatanı Güney ve Güneydoğu Asya'dır. Türk mutfağının vazgeçilmezi olan tarçın genellikle baharat olarak kullanılmasının yanı sıra tas kebabı, çeşitli soslar, sütlü ve pirinçli tatlılar, çikolatalı kekler, çay gibi birçok farklı alanda kullanılabilmektedir. Özellikle birçok tatlı tarifinin içerisinde lezzetlendirici olarak yer alan tarçın, sağlığa birçok fayda sağlayan en önemli besinlerdendir.

Yapılan bazı araştırmalar tarçının birçok hastalığa karşı birebir geldiğini ve bu hastalıklara karşı koruyucu etkisi bulunduğu göstermiştir. Tarçın Ortaçağ'dan itibaren öksürük, boğaz ağrısı ve artrit gibi hastalıkların tedavilerinde kullanılmıştır. Uzmanlar tarçının düzenli olarak tüketilmesini tavsiye etmektedir.

İşte tarçının mucizevi faydaları...

- Kolesterolün dengelenmesinde de çok etkilidir. Tarçın total kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserit düzeylerinin düşürülmesine ve iyi kolesterol olarak bilinen HDL kolesterolün yükselmesine yardımcı olur.

- Tarçının antioksidan içeriği en yüksek olan baharat türlerindendir. En güçlü antioksidanlar arasında yer alan flavonoidler, polifenol ve fenolik asit bakımından oldukça zengindir. Bu özelliği ile birlikte tarçın hemen hemen tüm kanser türlerine karşı önemli ölçüde bir koruma sağlamaktadır.

- İçerdiği biyoaktif bileşenler sayesinde vücutta bakteriler, virüsler, mantar ve parazitlerden kaynaklı oluşan enfeksiyonları yok etmede çok etkilidir.

- Kan şekerinin dengelenmesini sağlar, sağlıklı bireylerde insülin direncinin gelişmesini önler. Bu özelliği ile tarçın, diyabet hastalığına birebir gelen mucizevi bir besindir.

- Tarçın inflamasyonu azaltmaktadır. Bu sebeple tarçın, eski çağlardan beri bronşit ve kronik öksürüklerin tedavisinde kullanılmıştır.

- Yapılan birçok araştırma tarçının bilişsel fonksiyonları desteklediğini ve hafızayı güçlendirici etkisi bulunduğunu göstermiştir. Tarçın Alzheimer hastalığının ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlatmaktadır.

- Tarçın bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu birçok hastalığa karşı korur.

- Tarçın sindirim sistemini düzenler, kabızlık ve şişkinlik gibi sorunları önler. Uzun süreli tokluk hissi vermesi ile birlikte kilo vermeye yardımcı olur. Kilo vermek isteyenlerin tüketmeleri uzmanlar tarafından tavsiye edilmiştir.