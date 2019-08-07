Tarantino "son bir süper film" çekmek istiyor

MOSKOVA (AA) - ABD'li yönetmen Quentin Tarantino, son bir film daha çektikten sonra kariyerini noktalamayı planladığını belirterek, "Son filmimin ne hakkında olacağını henüz bilmiyorum. Çektiğim tüm filmleri özetleyen devasa bir ‘süper film’ olmasını istiyorum." dedi.

Tarantino, kariyerindeki 9’uncu film olan ve başrollerinde Brad Pitt ve Leonardo Di Caprio’nun oynadığı "Bir Zamanlar… Hollywood’da" filminin tanıtımı için bulunduğu Moskova’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Filmin çekimlerinde özel efekt kullanmamaya özen gösterdiklerini anlatan Tarantino, "Çekimler için çok sayıda, devasa setler inşa ettik. Elimizden geldiği kadar gerçekçi çekimler yapmaya çalıştık. Özel efektleri sadece araba seyahatlerinde geçen sahnelerde kullandık." diye konuştu.

Filmin içerisinde beş ayrı film çektiklerine işaret eden Tarantino, "Leonardo Di Caprio’nun canlandırdığı Rick Dolton’un filmlerini çekerken çok büyük keyif aldım." dedi.

Tarantino, medyada son filmine yönelik yapılan "cinsiyetçilik ve ırkçılık" eleştirilerini "saçmalık" olarak nitelendirerek, "Filmde yarattığımız karakterler beni temsil etmiyor, onlar kendi içlerinde birer karakterler. Yani Rick Dolton, 'İtalya’ya şu makarnaları görmeye gitmek istemiyorum' dediğinde buna katılmıyorum ama o dönemde ABD’de yaşayan bir karakter olan Rick Dolton böyle bir cümle kurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde bugüne kadar 9 film çektiğini ve 10’uncu filmin ardından kariyerini noktalamak istediğini anlatan Tarantino, şöyle konuştu:

"Son filmimin ne hakkında olacağını henüz bilmiyorum. Ancak eğer çektiğim tüm filmleri bir trenin vagonları olarak düşünürsek, son filmimin bu treni özetleyen devasa bir süper film olmasını istiyorum. Tüm hikayelerimin bir kapanışı olmasını istiyorum."

- Tarantino’nun 9’uncu filmi yakında vizyonda

1994’te çektiği Ucuz Roman filmiyle şöhrete kavuşan ABD’li yönetmen, senarist, aktör, yapımcı ve kameraman Tarantino’nun son filmi "Bir Zamanlar… Hollywood’da" bu ay vizyona giriyor.

Brad Pitt, Leonardo Di Caprio gibi aktörlerin yanı sıra Al Pacino ve Margot Robbie gibi isimlerin yer aldığı film, 1969’da Los Angeles’ta geçiyor.

Eski televizyon yıldızı Rick Dalton ve onun dublörü Cliff Booth’un hikayesini merkeze alan filmde ayrıca ABD’li seri katil Charles Manson ve çetesinin, yönetmen Roman Polanski’nin eşi Sharon Tate’yi öldürmeleri konu ediliyor.