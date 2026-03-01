  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tahran'da karargah vuruldu: İsrail saldırı anına ait görüntüleri paylaştı Sosyal medyada gündem olan iddia! “Türkiye’de yaşanmaz” dedi şimdi yardım bekliyor Terörist kardeşler İran'a saldırdı! İran medyası açıkladı: Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Arafi atandı Hamaney adım adım böyle öldürüldü? CİA, Mossad, yapay zeka işbirliği yaptı, füzeler ateşlendikten 2 saat 5 dakika sonra hedefi vurdu İran’da ilkokula füzeli saldırı! 148 çocuk öldü! Bakanlık duyurdu: 3 ayrı operasyonda 484 kilogram uyuşturucu ele geçirildi İran’a saldırılar ABD’yi karıştırdı: Trump'ın İran hamlesi MAGA tabanını böldü! Avrupa ülkesinden yüzsüzlük: İran’a saldırıya değil, misillemeye kınama İran’a saldırı Orhan Miroğlu’nu da sevindirdi! Orhan yine Kürdistan hayalleri görmeye başladı
Yerel Böyle baba olmaz olsun: Eski eşi ve oğluna yaptığı kan dondurdu!
Yerel

Böyle baba olmaz olsun: Eski eşi ve oğluna yaptığı kan dondurdu!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin otomobiliyle eski eşi ile oğluna çarpmasına ilişkin görüntüye ulaşıldı.

Dava dosyasına giren güvenlik kamerası kaydında, Hamit Göksel Y'nin otomobiliyle yol kenarında yürüyen eski eşi Hatice E. ile 8 yaşındaki oğulları K.Y'ye çarpması yer aldı.

Sürücünün, iki kişiye çarptıktan sonra uzaklaşması da kamera tarafından kaydedildi.

OLAY VE DAVA SÜRECİ

Hamit Göksel Y. idaresindeki otomobil, 2 Kasım 2025'te 30 Ağustos Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen ve o dönem 37 yaşında olan eski eşi Hatice E. ile oğulları K.Y'ye çarpmış, kazada yaralanan kadın ve çocuk sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Tutuklanan Hamit Göksel Y. hakkında Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuğa ve eski eşe karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 21 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Menemen Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Yong Wang cinayetinde yeni gelişme: Cesedi İstanbul’da bulunmuştu! Vahşetin failleri Çin’de yakalandı
Yong Wang cinayetinde yeni gelişme: Cesedi İstanbul’da bulunmuştu! Vahşetin failleri Çin’de yakalandı

Gündem

Yong Wang cinayetinde yeni gelişme: Cesedi İstanbul’da bulunmuştu! Vahşetin failleri Çin’de yakalandı

Korkunç cinayet öncesi şüpheli para trafiği! Karanlık senaryo MASAK’a takıldı
Korkunç cinayet öncesi şüpheli para trafiği! Karanlık senaryo MASAK’a takıldı

Gündem

Korkunç cinayet öncesi şüpheli para trafiği! Karanlık senaryo MASAK’a takıldı

Herkesin bilip sustuğu yasak aşk cinayeti, miras paylaşılırken ortaya saçıldı
Herkesin bilip sustuğu yasak aşk cinayeti, miras paylaşılırken ortaya saçıldı

Gündem

Herkesin bilip sustuğu yasak aşk cinayeti, miras paylaşılırken ortaya saçıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23