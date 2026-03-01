  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Halıdaki lekeleri saniyeler içinde yok eden formül! Ovalamaya gerek yok ki... Mest eden manzara! Renkli evler beyaza büründü Bu sefer deplasman... Renato Nhaga ilk 11'e: Vitrin maçı Galatasaray’da 12 milyon euro’luk hayal kırıklığı: '12 kuruşluk top oynamıyor' OPEC+ üyesi 8 ülkeden flaş petrol üretimi kararı! Bu sefer olacak mı? Asllani'nin bonservisi alınacak mı? Pazarlık düşünülüyor Ünlü oyuncu İstanbul'a aşık oldu! Sultanahmet Camii'ni gezdi, Türk kahvesi içti! İran operasyonu sonrası: Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat Püf noktaya dikkat... Şeften fırında sütlaç tarifi! Kesilmeyi engellemek için...
Kadın - Aile
11
Yeniakit Publisher
Halıdaki lekeleri saniyeler içinde yok eden formül! Ovalamaya gerek yok ki...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Halıdaki lekeleri saniyeler içinde yok eden formül! Ovalamaya gerek yok ki...

Ev hanımlarının en büyük dertlerinden olan halıdaki lekeler artık tarihe karışacak.

#1
Foto - Halıdaki lekeleri saniyeler içinde yok eden formül! Ovalamaya gerek yok ki...

Ev temizliğinde en zor çıkarılan lekelerin başında halı lekeleri geliyor. Özellikle kahve, ruj veya makyaj ürünlerinden kaynaklanan koyu lekeler kuruduğunda temizlemek oldukça zahmetli hale gelebiliyor. Ancak sosyal medyada paylaşılan pratik bir yöntem, inatçı lekeleri çıkarmada beklenmedik bir ürünü gündeme taşıdı.

#2
Foto - Halıdaki lekeleri saniyeler içinde yok eden formül! Ovalamaya gerek yok ki...

Paylaşılan yönteme göre, genellikle makyaj temizlemek için kullanılan micellar su, halı ve kumaş yüzeylerdeki lekeleri temizlemede etkili olabiliyor.

#3
Foto - Halıdaki lekeleri saniyeler içinde yok eden formül! Ovalamaya gerek yok ki...

Uygulamada lekenin üzerine az miktarda micellar su dökülüyor ve pamuk ya da yumuşak bir bez yardımıyla nazikçe tampon yapılarak leke çözülüyor.

#4
Foto - Halıdaki lekeleri saniyeler içinde yok eden formül! Ovalamaya gerek yok ki...

Ardından hafif nemli bir bezle bölge silinip fazla nem kurulanıyor.

#5
Foto - Halıdaki lekeleri saniyeler içinde yok eden formül! Ovalamaya gerek yok ki...

Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu yöntem, özellikle makyaj, saç boyası, içecek ve kozmetik kaynaklı lekelerde işe yaradığını deneyen kullanıcıların paylaşımlarıyla dikkat çekti.

#6
Foto - Halıdaki lekeleri saniyeler içinde yok eden formül! Ovalamaya gerek yok ki...

Aynı yöntemin yalnızca halılarda değil; koltuk, kilim ve diğer kumaş yüzeylerde de uygulanabildiği belirtiliyor.

#7
Foto - Halıdaki lekeleri saniyeler içinde yok eden formül! Ovalamaya gerek yok ki...

Micellar suyun etkisinin, içeriğinde bulunan ve yağ ile kiri suyla birleştiren temizleyici moleküllerden kaynaklandığı ifade ediliyor. Bu sayede pigment ve yağ bazlı lekeler yüzeyden daha kolay ayrılabiliyor.

#8
Foto - Halıdaki lekeleri saniyeler içinde yok eden formül! Ovalamaya gerek yok ki...

Ancak yöntemin her lekede aynı sonucu vermeyebileceği de vurgulanıyor.

#9
Foto - Halıdaki lekeleri saniyeler içinde yok eden formül! Ovalamaya gerek yok ki...

Özellikle eski ve kumaşa derinlemesine işlemiş lekelerde etkisinin sınırlı kalabileceği belirtilirken,

#10
Foto - Halıdaki lekeleri saniyeler içinde yok eden formül! Ovalamaya gerek yok ki...

olası renk değişimlerini önlemek için ürünün önce küçük ve görünmeyen bir alanda denenmesi öneriliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözcü Tv'den İran konusunda alçaklık! İnfiale neden sözler
Gündem

Sözcü Tv'den İran konusunda alçaklık! İnfiale neden sözler

Sözcü TV’ye bağlanan İranlı sözde aktivist ülkelerinin israil ve ABD tarafından bombalanmasıyla ilgili olarak skandal açıklamalarda bulundu...
İran'da dehşete düşüren görüntüler
Gündem

İran'da dehşete düşüren görüntüler

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Minab Kız Okulu'na düzenlediği saldırıda 160 kişinin öldüğünü bildirdi. Okul ve ç..
Nükleer güç Pakistan'dan İran kararı
Dünya

Nükleer güç Pakistan'dan İran kararı

Nükleer güç Pakistan, terör devleti İsrail ve haydut ABD'nin saldırdığı İran ile hemen sıcak temas kurdu.
Tahran'da 'müttefik' şoku! Rusya ve Çin kılını bile kıpırdatmıyor!
Dünya

Tahran'da 'müttefik' şoku! Rusya ve Çin kılını bile kıpırdatmıyor!

Tahran'ın "Doğu'ya Bakış" stratejisi sarsılıyor. Analizler, Rusya ve Çin'in İran'ı en zor anında yalnız bıraktığını kanıtlıyor...
İran doğruladı: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti
Dünya

İran doğruladı: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti

Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia resmileşti. İran devlet televizyonu, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in düzenlediği..
İran: Tarihin en ağır taarruz operasyonu dakikalar içinde başlayacak
Gündem

İran: Tarihin en ağır taarruz operasyonu dakikalar içinde başlayacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından yayımladığı bildiride, "İran Silahlı Kuv..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23