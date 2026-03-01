Halıdaki lekeleri saniyeler içinde yok eden formül! Ovalamaya gerek yok ki...
Ev hanımlarının en büyük dertlerinden olan halıdaki lekeler artık tarihe karışacak.
Ev temizliğinde en zor çıkarılan lekelerin başında halı lekeleri geliyor. Özellikle kahve, ruj veya makyaj ürünlerinden kaynaklanan koyu lekeler kuruduğunda temizlemek oldukça zahmetli hale gelebiliyor. Ancak sosyal medyada paylaşılan pratik bir yöntem, inatçı lekeleri çıkarmada beklenmedik bir ürünü gündeme taşıdı.
Paylaşılan yönteme göre, genellikle makyaj temizlemek için kullanılan micellar su, halı ve kumaş yüzeylerdeki lekeleri temizlemede etkili olabiliyor.
Uygulamada lekenin üzerine az miktarda micellar su dökülüyor ve pamuk ya da yumuşak bir bez yardımıyla nazikçe tampon yapılarak leke çözülüyor.
Ardından hafif nemli bir bezle bölge silinip fazla nem kurulanıyor.
Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu yöntem, özellikle makyaj, saç boyası, içecek ve kozmetik kaynaklı lekelerde işe yaradığını deneyen kullanıcıların paylaşımlarıyla dikkat çekti.
Aynı yöntemin yalnızca halılarda değil; koltuk, kilim ve diğer kumaş yüzeylerde de uygulanabildiği belirtiliyor.
Micellar suyun etkisinin, içeriğinde bulunan ve yağ ile kiri suyla birleştiren temizleyici moleküllerden kaynaklandığı ifade ediliyor. Bu sayede pigment ve yağ bazlı lekeler yüzeyden daha kolay ayrılabiliyor.
Ancak yöntemin her lekede aynı sonucu vermeyebileceği de vurgulanıyor.
Özellikle eski ve kumaşa derinlemesine işlemiş lekelerde etkisinin sınırlı kalabileceği belirtilirken,
olası renk değişimlerini önlemek için ürünün önce küçük ve görünmeyen bir alanda denenmesi öneriliyor
