Dünya İran’da ilkokula füzeli saldırı! 148 çocuk öldü!
Dünya

İran’da ilkokula füzeli saldırı! 148 çocuk öldü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran’da ilkokula füzeli saldırı! 148 çocuk öldü!

İran'ın güneyinde bulunan bir ilkokulun ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırıda vurulduğunu duyurdu. Ajansın aktardığı bilgilere göre, saldırıda büyük bölümü çocuk olmak üzere en az 148 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın güneyinde bulunan bir ilkokulun ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırıda vurulduğunu duyurdu. Ajansın aktardığı bilgilere göre, saldırıda büyük bölümü çocuk olmak üzere en az 148 kişi hayatını kaybetti.

ABD-İsrail, İran’a yönelik saldırılarının ilk gününde (28 Ocak Cumartesi) bir ilkokulu vurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde ABD-İsrail saldırısında Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu’nun hedef alındığını duyurdu.

Saldırıda şu ana kadar 148 kişinin öldüğü belirlendi. Hürmüzgan Valisi, okulun "üç füze saldırısının hedefi" olduğunu söyledi.

Okul, İran Devrim Muhafızları üssünden yaklaşık 600 metre uzaklıktaydı.

 

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bunun "barbarca bir eylem" ve "saldırganların işlediği sayısız suçun sicilinde kara bir sayfa daha" olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi de saldırının fotoğrafını paylaşarak, kız okulunun yerle bir edildiğini ve "masum çocukların" öldürüldüğünü söyledi.

Öte yandan, İran'ın Mehr Haber Ajansı, başkent Tahran'ın doğusundaki bir okula düzenlenen başka bir İsrail saldırısında da en az iki öğrencinin öldüğünü bildirdi.

İran Kızılayı, ülke genelindeki hava saldırılarında en az 201 kişinin öldüğünü, 747 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

(HA)

