Bakanlık duyurdu: 3 ayrı operasyonda 484 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Gündem

Bakanlık duyurdu: 3 ayrı operasyonda 484 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bakanlık duyurdu: 3 ayrı operasyonda 484 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince İstanbul Ambarlı Limanında, Kapıkule Gümrük Kapısında ve Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, 484 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi başta olmak üzere, uluslararası suç örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin öncelikli hedef olarak belirlendiği, Gümrükler Muhafaza Teşkilatının, kararlı mücadelesini aralıksız sürdürdüğü vurgulandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu kapsamda, birimlerce gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, 484 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği ve bu uyuşturucu maddelerin imha edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Ambarlı Limanında düzenlenen ilk operasyonda, Ekvator çıkışlı olup İstanbul Ambarlı Limanı üzerinden ülkemizden transit geçeceği belirlenen 2 konteyner içinde, 3 ton 350 kilogram balık ununa emdirilmiş 127 kilogram kokain ele geçirildi. Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen ikinci operasyonda, ülkemize giriş yapmak üzere gelen TIR içinde, 305 kilogram esrar yakalandı. Gürbulak Gümrük Kapısında düzenlenen üçüncü operasyonda ise İran'dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen TIR cinsi araçta, 52 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi."

Açıklamada, olaylarla ilgili Bakırköy, Büyükçekmece, Edirne ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde, soruşturma başlatıldığı da aktarıldı

