İran medyası açıkladı: Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Arafi atandı

İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Arafi atandı.

İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı ortak saldırıda İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti. İran devlet televizyonu Hamaney'in ölümünü doğruladı.

HAMANEY’İN YERİNE GEÇİCİ OLARAK GEÇİN İSİM AÇIKLANDI

İran medyası, Hamaney'in yerine geçici olarak geçecek ismi açıkladı. Ayetullah Arafi, Hamaney'in yerine atandığı belirtildi.

İran Devlet Televizyonu’nun yayımladığı bildiride, Hamaney’in ardından ülkede 40 gün sürecek ulusal yas ilan edildiği belirtildi. Liderlik boşluğunu hızla dolduran Tahran yönetimi, Hamaney’in yerine geçici olarak Ayetullah Arafi'nin atandığını ilan etti. Öte yandan sahadaki çatışmalar durulmuyor; İsrail’in "önleyici saldırı" adı altındaki yeni bombardımanlarına İran ordusu balistik füzelerle yanıt vermeyi sürdürüyor.

İran ordusu, komuta kademesindeki kayıplara rağmen bölgedeki tüm ABD üslerini (Katar, BAE, Bahreyn) ve İsrail şehirlerini füzelerle vurmaya devam ediyor.

AYETULLAH ARAFİ KİMDİR?

Arafi, 1959 yılında Yezd vilayetinin Maybod şehrinde doğdu. Bir dönem vaiz ve yazar olarak çalışıyordu. Klasik eğitimine kendi ülkesinde başladı. Edebiyat derslerinin bir kısmını okuduktan sonra, 1970 yılında Kum'a geldi ve burada ilkokul eğitimini tamamladı. Aynı zamanda medrese derslerine ve hazırlık derslerine başladı ve kısa sürede bitirdi. Bu yıllarda derslere katılmadı ve felsefe alanında da kapsamlı bir şekilde eğitim gördü. Ayrıca profesörlerinin ahlak derslerinde de önemli bir varlığı oldu. Ayrıca medrese derslerine katıldı, Arapça ve İngilizce öğrendi ve matematik ve felsefe alanlarında Batı'ya açılmadı. O günlerde yaygın olan birçok kitabı okudu ve eğitim alanında üniversiteler ve üniversitelerle (Üniversite Araştırma Enstitüsü) işbirliği yaptı.