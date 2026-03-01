  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran yasta! Ankara Büyükelçiliği’nde bayraklar yarıya indi Laricani duyurdu: İran'dan 'Bölge ülkelerine saldırı niyetinde değiliz. ABD üslerini hedef alıyoruz' açıklaması 2026 YKS başvuruları yarın sona eriyor: Geri sayım başladı Lezzetiyle meşhur... Sahurda tok tutan yumurtalı tarif: Çılbır! Şef Hatice Akman'dan sahur menüsü Hayvancılıktan turizme dev destek! Yerel Kalkınma Teşvik Programı başvurular başlıyor Halıdaki lekeleri saniyeler içinde yok eden formül! Ovalamaya gerek yok ki... Mest eden manzara! Renkli evler beyaza büründü Bu sefer deplasman... Renato Nhaga ilk 11'e: Vitrin maçı Galatasaray’da 12 milyon euro’luk hayal kırıklığı: '12 kuruşluk top oynamıyor'
Ramazan
12
Yeniakit Publisher
Lezzetiyle meşhur... Sahurda tok tutan yumurtalı tarif: Çılbır! Şef Hatice Akman'dan sahur menüsü
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Lezzetiyle meşhur... Sahurda tok tutan yumurtalı tarif: Çılbır! Şef Hatice Akman'dan sahur menüsü

Sahurda tokluk hissini uzatacak o lezzeti şef Hatice Akman yorumladı.

#1
Foto - Lezzetiyle meşhur... Sahurda tok tutan yumurtalı tarif: Çılbır! Şef Hatice Akman'dan sahur menüsü

Protein deposu poşe yumurtanın, sarımsaklı yoğurt ve kızgın tereyağıyla buluştuğu bu geleneksel lezzet; sahur menülerinin parlayan yıldızı olmaya aday. İşte çılbır tarifinde adım adım pürüzsüz yoğurt ve dağılmayan poşe yumurtanın sırrı...

#2
Foto - Lezzetiyle meşhur... Sahurda tok tutan yumurtalı tarif: Çılbır! Şef Hatice Akman'dan sahur menüsü

Sahura kalkan milyonlarsa insan "Sahurda ne yesek?" sorusunun cevabını araştırıyor. Şef Hatice Akman, uzun süreli açlığa karşı vücudu destekleyen yüksek proteinli yapısıyla bilinen geleneksel çılbır tarifini modern mutfak teknikleriyle yeniden yorumladı. İşte sahur menüsü araştıranlara tok tutan yumurtalı tarifin detayları...

#3
Foto - Lezzetiyle meşhur... Sahurda tok tutan yumurtalı tarif: Çılbır! Şef Hatice Akman'dan sahur menüsü

Lezzetiyle meşhur bu tarifte; yumurtanın en saf hali olan "poşe" tekniğinin incelikleri ve mideyi yormayan sarımsaklı yoğurt dengesi ön plana çıkıyor. Şef Akman'ın "oda sıcaklığında yoğurt" ve "sirkeli su girdabı" gibi altın değerindeki ipuçlarıyla hazırlanan bu tarif, hem zamandan tasarruf etmek isteyenler hem de restoranda yemişçesine şık bir sunum arayanlar için rehber niteliğinde. İşte sahur vaktinde enerjinizi zirveye taşıyacak o enfes reçete...

#4
Foto - Lezzetiyle meşhur... Sahurda tok tutan yumurtalı tarif: Çılbır! Şef Hatice Akman'dan sahur menüsü

ÇILBIR TARİFİ MALZEMELER 2 adet taze yumurta 1 litre su 1 yemek kaşığı sirke 1 çay kaşığı tuz Yoğurtlu karışım için: 1,5 su bardağı süzme yoğurt 1 diş sarımsak (ezilmiş)

#5
Foto - Lezzetiyle meşhur... Sahurda tok tutan yumurtalı tarif: Çılbır! Şef Hatice Akman'dan sahur menüsü

Tuz Üzeri için: 2 yemek kaşığı tereyağı 1 tatlı kaşığı pul biber İsteğe bağlı: Toz kırmızı biber / nane

#6
Foto - Lezzetiyle meşhur... Sahurda tok tutan yumurtalı tarif: Çılbır! Şef Hatice Akman'dan sahur menüsü

Yapılışı Yoğurt Hazırlığı Yoğurdu bir kâseye alın. Ezilmiş sarımsak ve tuz ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırın. İpucu: Yoğurt oda sıcaklığında olursa çılbır daha lezzetli olur

#7
Foto - Lezzetiyle meşhur... Sahurda tok tutan yumurtalı tarif: Çılbır! Şef Hatice Akman'dan sahur menüsü

Poşe Yumurta Geniş bir tencerede suyu kaynatın. Kaynayınca altını kısın, sirke ekleyin. Suyu kaşıkla hafifçe karıştırarak girdap oluşturun.

#8
Foto - Lezzetiyle meşhur... Sahurda tok tutan yumurtalı tarif: Çılbır! Şef Hatice Akman'dan sahur menüsü

Yumurtayı küçük bir kâseye kırın ve suyun ortasına yavaşça bırakın.

#9
Foto - Lezzetiyle meşhur... Sahurda tok tutan yumurtalı tarif: Çılbır! Şef Hatice Akman'dan sahur menüsü

2,5–3 dakika pişirin. (sarısı akışkan kalmalı) Kevgirle çıkarıp havlu kağıt üzerine alın. Aynı işlemi diğer yumurtalar için tekrarlayın.

#10
Foto - Lezzetiyle meşhur... Sahurda tok tutan yumurtalı tarif: Çılbır! Şef Hatice Akman'dan sahur menüsü

Sos Tereyağını küçük bir tavada eritin. Köpürmeye başlayınca altını kapatın ve pul biberi ekleyin.

#11
Foto - Lezzetiyle meşhur... Sahurda tok tutan yumurtalı tarif: Çılbır! Şef Hatice Akman'dan sahur menüsü

Servis Servis tabağına sarımsaklı yoğurdu yayın. Üzerine poşe yumurtaları yerleştirin. En üste kızdırılmış tereyağlı sosu gezdirin. Sıcak pide veya kızarmış ekmekle servis edin

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nükleer güç Pakistan'dan İran kararı
Dünya

Nükleer güç Pakistan'dan İran kararı

Nükleer güç Pakistan, terör devleti İsrail ve haydut ABD'nin saldırdığı İran ile hemen sıcak temas kurdu.
İran'ı vuran İsrail'e Norveç şoku
Dünya

İran'ı vuran İsrail'e Norveç şoku

Norveç Dışişleri Bakanı Eide yaptığı açıklamada "İsrail'in İran'a saldırısı uluslararası hukukun ihlali" ifadelerini kullandı. ..
Kalleşlerden Ramazan’da alçak provokasyon! Cami duvarına haç çizildi
Dünya

Kalleşlerden Ramazan’da alçak provokasyon! Cami duvarına haç çizildi

Rahat durmayan kalleşler İskeçe’de bulunan Hürriyet Camii'nin duvarına haç çizerek alçak bir provokasyona girişti.

İran istihbaratının içler acısı halini Ahmedinejad'dan dinleyin
Gündem

İran istihbaratının içler acısı halini Ahmedinejad'dan dinleyin

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran istihbaratına sızan Mossad casuslarına karşı 20 kişilik özel ekip kurduklarını, ekiptekiler..
Devrim Muhafızları: ABD gemileri ve deniz üssü vuruldu
Dünya

Devrim Muhafızları: ABD gemileri ve deniz üssü vuruldu

İran, "Gerçek Vaat 4" operasyonu kapsamında ABD’nin deniz gücüne ve bölgedeki üslerine ağır bir saldırı başlattığını duyurdu. Hint Okyanusu ..
İran doğruladı: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti
Dünya

İran doğruladı: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti

Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia resmileşti. İran devlet televizyonu, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in düzenlediği..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23