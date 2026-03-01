Lezzetiyle meşhur... Sahurda tok tutan yumurtalı tarif: Çılbır! Şef Hatice Akman'dan sahur menüsü
Sahurda tokluk hissini uzatacak o lezzeti şef Hatice Akman yorumladı.
Protein deposu poşe yumurtanın, sarımsaklı yoğurt ve kızgın tereyağıyla buluştuğu bu geleneksel lezzet; sahur menülerinin parlayan yıldızı olmaya aday. İşte çılbır tarifinde adım adım pürüzsüz yoğurt ve dağılmayan poşe yumurtanın sırrı...
Sahura kalkan milyonlarsa insan "Sahurda ne yesek?" sorusunun cevabını araştırıyor. Şef Hatice Akman, uzun süreli açlığa karşı vücudu destekleyen yüksek proteinli yapısıyla bilinen geleneksel çılbır tarifini modern mutfak teknikleriyle yeniden yorumladı. İşte sahur menüsü araştıranlara tok tutan yumurtalı tarifin detayları...
Lezzetiyle meşhur bu tarifte; yumurtanın en saf hali olan "poşe" tekniğinin incelikleri ve mideyi yormayan sarımsaklı yoğurt dengesi ön plana çıkıyor. Şef Akman'ın "oda sıcaklığında yoğurt" ve "sirkeli su girdabı" gibi altın değerindeki ipuçlarıyla hazırlanan bu tarif, hem zamandan tasarruf etmek isteyenler hem de restoranda yemişçesine şık bir sunum arayanlar için rehber niteliğinde. İşte sahur vaktinde enerjinizi zirveye taşıyacak o enfes reçete...
ÇILBIR TARİFİ MALZEMELER 2 adet taze yumurta 1 litre su 1 yemek kaşığı sirke 1 çay kaşığı tuz Yoğurtlu karışım için: 1,5 su bardağı süzme yoğurt 1 diş sarımsak (ezilmiş)
Tuz Üzeri için: 2 yemek kaşığı tereyağı 1 tatlı kaşığı pul biber İsteğe bağlı: Toz kırmızı biber / nane
Yapılışı Yoğurt Hazırlığı Yoğurdu bir kâseye alın. Ezilmiş sarımsak ve tuz ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırın. İpucu: Yoğurt oda sıcaklığında olursa çılbır daha lezzetli olur
Poşe Yumurta Geniş bir tencerede suyu kaynatın. Kaynayınca altını kısın, sirke ekleyin. Suyu kaşıkla hafifçe karıştırarak girdap oluşturun.
Yumurtayı küçük bir kâseye kırın ve suyun ortasına yavaşça bırakın.
2,5–3 dakika pişirin. (sarısı akışkan kalmalı) Kevgirle çıkarıp havlu kağıt üzerine alın. Aynı işlemi diğer yumurtalar için tekrarlayın.
Sos Tereyağını küçük bir tavada eritin. Köpürmeye başlayınca altını kapatın ve pul biberi ekleyin.
Servis Servis tabağına sarımsaklı yoğurdu yayın. Üzerine poşe yumurtaları yerleştirin. En üste kızdırılmış tereyağlı sosu gezdirin. Sıcak pide veya kızarmış ekmekle servis edin
