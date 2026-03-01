  • İSTANBUL
Mest eden manzara! Renkli evler beyaza büründü
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mest eden manzara! Renkli evler beyaza büründü

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde 'renkli evler' olarak bilinen Yukarı Mahalle, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

#1
Foto - Mest eden manzara! Renkli evler beyaza büründü

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde, Erciyes Dağı’nın yamacında sıralanan ve “renkli evler” olarak anılan yapılar, son kar yağışının ardından beyaz örtü altında kaldı.

#2
Foto - Mest eden manzara! Renkli evler beyaza büründü

Erciyes Dağı'nın yamacında bulunan Hacılar ilçesinde de kar yağışının ardından renkli yapılarıyla bilinen Yukarı Mahalle'deki evlerde güzel görüntü oluştu.

#3
Foto - Mest eden manzara! Renkli evler beyaza büründü

Çeşitli canlı renklere boyanmış yüzlerce yapı, karla bütünleşerek kartpostallık görüntü oluşturdu.

#4
Foto - Mest eden manzara! Renkli evler beyaza büründü

Rengarenk evlerin karla iç içe geçmesi dronla görüntülendi.

#5
Foto - Mest eden manzara! Renkli evler beyaza büründü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hacılar Belediyesi ortaklığıyla yürütülen ve renk tercihinin ev sahiplerine bırakıldığı proje kapsamında, yaklaşık 13 bin 500 metrekarelik alandaki yapıların dış cephe boyaması yaklaşık 4 yıl önce yapılmıştı.

