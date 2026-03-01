Mest eden manzara! Renkli evler beyaza büründü
Kayseri’nin Hacılar ilçesinde 'renkli evler' olarak bilinen Yukarı Mahalle, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Kayseri’nin Hacılar ilçesinde, Erciyes Dağı’nın yamacında sıralanan ve “renkli evler” olarak anılan yapılar, son kar yağışının ardından beyaz örtü altında kaldı.
Erciyes Dağı'nın yamacında bulunan Hacılar ilçesinde de kar yağışının ardından renkli yapılarıyla bilinen Yukarı Mahalle'deki evlerde güzel görüntü oluştu.
Çeşitli canlı renklere boyanmış yüzlerce yapı, karla bütünleşerek kartpostallık görüntü oluşturdu.
Rengarenk evlerin karla iç içe geçmesi dronla görüntülendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hacılar Belediyesi ortaklığıyla yürütülen ve renk tercihinin ev sahiplerine bırakıldığı proje kapsamında, yaklaşık 13 bin 500 metrekarelik alandaki yapıların dış cephe boyaması yaklaşık 4 yıl önce yapılmıştı.
