Taraftarlarımız kahrolacak! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'nin aldığı bu skorda... Rezalet ki ne rezalet...
Millilerimiz Avusturya'ya karşı oynadığı hazırlık karşılaşmasında 6-1 yenilerek büyük bir şok yaşattı...
A Milli Takım hazırlık maçında deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya geldi.
Milliler rakibine 6-1'lik skorla mağlup oldu.
Mücadelede gol perdesini 2. dakikada Schlager açtı.
Ardından 25. dakikada Hakan Çalhanoğlu skoru 1-1'e getirdi.
44'de ev sahibi takımda Gregoritsch skoru 2-1'e getirdi.
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İlk yarı bu gollerle Avusturya'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
48. dakikada Gregoritsch bu sefer takımının 3. golünü kaydetti.
Aynı futbolcu 59. dakikada bu kez penaltıdan ağları havalandırdı.
Dakikalar 78'ü gösterdiğinde Baumgartner penaltıdan skoru 5-1'e getirdi.
Karşılaşmanın son golünü ise 90+5. dakikada Entrup kaydetti.
Bu sonuçla A Milli Takım, sahadan 6-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
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