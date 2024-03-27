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Spor Taraftarlarımız kahrolacak! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'nin aldığı bu skorda... Rezalet ki ne rezalet...
Spor

Taraftarlarımız kahrolacak! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'nin aldığı bu skorda... Rezalet ki ne rezalet...

Yeniakit Publisher
2024-03-27 00:37:00 - 2024-03-27 00:44:39
Taraftarlarımız kahrolacak! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'nin aldığı bu skorda... Rezalet ki ne rezalet...

Millilerimiz Avusturya'ya karşı oynadığı hazırlık karşılaşmasında 6-1 yenilerek büyük bir şok yaşattı...

A Milli Takım hazırlık maçında deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya geldi.

Milliler rakibine 6-1'lik skorla mağlup oldu.

Mücadelede gol perdesini 2. dakikada Schlager açtı.

Ardından 25. dakikada Hakan Çalhanoğlu skoru 1-1'e getirdi.

44'de ev sahibi takımda Gregoritsch skoru 2-1'e getirdi.
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İlk yarı bu gollerle Avusturya'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

48. dakikada Gregoritsch bu sefer takımının 3. golünü kaydetti.

Aynı futbolcu 59. dakikada bu kez penaltıdan ağları havalandırdı.

Dakikalar 78'ü gösterdiğinde Baumgartner penaltıdan skoru 5-1'e getirdi.

Karşılaşmanın son golünü ise 90+5. dakikada Entrup kaydetti.

Bu sonuçla A Milli Takım, sahadan 6-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

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