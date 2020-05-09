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Aktüel

Taraftarlardan sağlıkçılara büyük destek: "Canımıza kan kattınız"

Samsunspor Forza Şirinler taraftar grubu korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için hastane önünde meşale yakıp, pankart açarak teşekkür ettiler.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:07:30 -
Taraftarlardan sağlıkçılara büyük destek: "Canımıza kan kattınız"

Samsunspor Forza Şirinler taraftar grubu korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için hastane önünde meşale yakıp, pankart açarak teşekkür ettiler.


Samsunspor Forza Şirinler taraftar grubu dün akşam Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde sağlıkçılara destek gösterisi yaptı. Korona virüs ile mücadelede fedakar bir şekilde çalışan sağlıkçılar teşekkür etmek için toplanan "Canımıza can kattınız" yazılı pankart açtı. Meşaleler yakarak, "Dizilerde dünyayı kurtarmak hani nerede Avengersler? Fahrettin Koca sağlıkçılar işte gerçek kahramanlar" diye slogan attı.


Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Güven Akman, anlamlı desteklerinden dolayı Samsunspor Forza Şirinler taraftar grubuna teşekkür etti.

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