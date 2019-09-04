Taraftarlardan futbolculara tatlı ikramı TFF 3.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor’u ziyaret eden taraftarlar, idman sonrası futbolculara tatlı ikram etti.

Lige 1 puanla başlayan yeşil kırmızılı ekibi idman yaptığı Seyrantepe spor tesislerinde ziyaret eden taraftarlar, futbolculara tatlı ikramında bulundu. İdman sonrasında futbolcularla sohbet eden taraftarlar, kendilerine her türlü desteğin verileceğini belirti. Kısa süren sohbettin ardından futbolcular ile taraftarlar arasında renkli anlarda yaşandı.

Güzel görüntülerin ardından taraftarlar kendileriyle getirdikleri tatlıları futbolcular ve teknik heyete ikram etti.

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