Taraftarlar Fenerbahçeli futbolcuları tribünlere davet etti Fenerbahçeli taraftarlar sarı-lacivertli futbolcuları maç sonunda tribünlere davet ederken ‘Lider geliyor’ tezahüratlarında bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar sarı-lacivertli futbolcuları maç sonunda tribünlere davet ederken ‘Lider geliyor’ tezahüratlarında bulundu.

Süper Lig’de Fenerbahçe evinde Gazişehir Gaziantep’i 5-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçeli futbolcuları ‘Lider geliyor’ tezahüratlarıyla tribünlere çağırdı. Futbolcular ise bu duruma alkışlarla cevap verirken tüm tribünleri selamladı.

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