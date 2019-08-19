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Taraftarlar Fenerbahçeli futbolcuları tribünlere davet etti

Fenerbahçeli taraftarlar sarı-lacivertli futbolcuları maç sonunda tribünlere davet ederken ‘Lider geliyor’ tezahüratlarında bulundu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:05
Taraftarlar Fenerbahçeli futbolcuları tribünlere davet etti

Fenerbahçeli taraftarlar sarı-lacivertli futbolcuları maç sonunda tribünlere davet ederken ‘Lider geliyor’ tezahüratlarında bulundu.


Süper Lig’de Fenerbahçe evinde Gazişehir Gaziantep’i 5-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçeli futbolcuları ‘Lider geliyor’ tezahüratlarıyla tribünlere çağırdı. Futbolcular ise bu duruma alkışlarla cevap verirken tüm tribünleri selamladı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:05
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