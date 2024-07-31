Taraftarı bıktırdı! Fenerbahçe'de o isim ıslık yağmuruna tutuldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe evinde konuk ettiği ettiği Lugano'yu 2-1 yendi. Öte yandan sarı-lacivertlilerin Boşnak futbolcu Rade Krunic ise maçta yaptığı hatalı paslardan dolayı taraftarın tepkisini topladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırladı. Maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe, turu atlayan taraf oldu.
Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında takıma kattığı Rade Krunic ise maçta taraftarlardan tepki topladı.
İsviçre'deki ilk maçta olduğu gibi rövanşta da ilk 11'de sahaya sürülen Krunic, Kadıköy'de de performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.
Boşnak isim, özellikle ilk yarıda yaptığı bazı hatalar sonrası tribünden tepki aldı.
TALİBİ ARTSIN DİYE OYNATILIYOR
Teknik direktör Jose Mourinho, transfer değerini artırmak istediği Krunic’e ilk 11’de şans vermeye devam etti. Ancak oyuncunun performansı üzerine gelen eleştiriler sonucu, ikinci yarıda Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu.
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DAHA ÖNCE DE ISLIKLANMIŞTI
Rade Krunic, daha önce geçen sezon Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçta da oyundan alınırken ıslıkla protesto edilmişti.
TÜRKİYE PERFORMANSI
Geçen sezon Milan'dan transfer edilen Rade Krunic, Süper Lig'de 12 maçta görev aldı. Deneyimli oyuncu bu maçlarda herhangi bir skor katkısı sağlayamadı.