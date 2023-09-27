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Spor Taraftardan istifa çağrısı
Spor

Taraftardan istifa çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-09-27 23:18:00 -
Taraftardan istifa çağrısı

Beşiktaş taraftarları, Adana'da 'Yönetim istifa' şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç sırasında yönetimi ciddi şekilde protesto etti.

Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında dört farklı geriye düşünce taraftarlardan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki geldi ve taraftarlar, Başkan Ahmet Nur Çebi'yi istifaya davet etti.

Öte yandan sosyal medyada da Beşiktaşlı taraftarlar, yönetim için istifa çağrısında bulundu.

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