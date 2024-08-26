Taraftar çılgına dönecek! Talisca transferi bitiyor

Anderson Talisca'nın adı her transfer döneminde olduğu gibi bu yaz da en çok konuşulan isimlerden oldu. Al Nassr formasıyla dördüncü sezonuna giren yıldız orta sahanın ipleri kulübüyle kopma noktasına geldi. Bu gelişmeyi fırsat olarak gören Süper Lig ekibi, Talisca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

ANDERSON TALISCA YENİDEN SÜPER LİG'E

Sezona etkili bir başlangıç yapan ve kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dikkat çeken Beşiktaş son bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, Al Nassr'ın gözden çıkardığı Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı.

Suudi Arabistan'da üç yıldır forma terleten 30 yaşındaki hücumcunun da siyah beyazlı formayı yeniden giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

ERNEST MUÇİ'NİN AYRILIĞI KAYNAK OLACAK

Beşiktaş'ta Anderson Talisca'yı transfer etmek için Ernet Muçi'nin ayrılığı bekleniyor. Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon ciddi bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Arnavut futbolcuya gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Beşiktaş, Muçi'nin istenilen rakamlara ayrılması durumunda Anderson Talisca'ya imzayı attıracak.

BU SEZONKİ PERFORMASI TARTIŞILIYOR

Bu sezon Al Nassr formasıyla 3 maçta 179 dakika sahada kalan Anderson Talisca, gol veya asist katkısı üretemedi.

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