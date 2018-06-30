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Tara, ardından binlerce eser bıraktı

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara’dan (88) geriye 2 bini aşkın proje kaldı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 11:01
Tara, ardından binlerce eser bıraktı

Şarık Tara, Rusya, Romanya, Hollanda, Nepal, Mali ve Kamerun dâhil 30’u aşkın ülkeye müteahhitlik hizmeti vermiş, toplam 200 bin eleman istihdam etmişti. Rusya’nın yönetim binalarında, Moskova’nın bulvarlarında mührü olan Tara, ENKA Holding’i dünya şirketi yapmak için gereken her adımı atmıştı.

Müteahhitlik koluna önem veren holding, 1980’lerde hamle yaparak fabrika ve imalathanenin yanı sıra enerji ihalelerine de girdi. Holding tarafından Ankara Çevre Otoyolu, Gerede-Ankara Yolu, Hamitabat Elektrik Santrali, Rusya Doğalgaz Boru Hattı’nın Türkiye ayağı, Irak-Türkiye petrol boru hattı gibi büyük projeler hayata geçirildi.

Kollektif şirket olarak doğan ENKA’yı holdingleştirenŞarık Tara, 1994’te Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini oğlu Sinan Tara’ya devretmiş, Fahri Başkan olarak gruba danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştı.

Şarık Tara’nın cenazesi, bugün öğlen namazını mütakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

SABANCI’DAN BAŞSAĞLIĞI

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı,Dünya çapında girişimleri ile öncü ve örnek olmuş, ENKA Holding’in kurucusu Şarık Tara’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

Güler Sabancı,Şarık Bey, iş dünyamıza bıraktığı kalıcı izler ve kıymetli eserleriyle her zaman hatırlanacaktır. Merhum Şarık Bey’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Enka Holding’e başsağlığı ve sabırlar dilerim” dedi. 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 11:01
  1. Ankara
  2. ENKA Holding
  3. Şarık Tara
  4. Güler Sabancı
  5. Sabancı Holding
  6. Sabancı

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