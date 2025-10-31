Tapularda büyük tehlike! 90 günü kaçıran tapusunu kaybediyor

Türkiye’de milyonlarca kişinin elinde hisseli tapu bulunuyor. Ancak bu tapuların en kritik detayı olan “ön alım hakkı” (şufa hakkı) çoğu vatandaş tarafından hâlâ bilinmiyor.

Bu hak, paylı mülkiyete konu bir taşınmazda hissedarın payını dışarıdan birine satması durumunda devreye giriyor.

Yani ortaklardan biri hissesini yabancı bir kişiye sattığında, diğer hissedarlara öncelikli satın alma imkânı tanınıyor.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir ayrıntı var:

Satış bildirimi noter aracılığıyla ulaştıktan sonra 90 günlük yasal süre başlıyor. Bu süre içinde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurmayan hissedar, ön alım hakkını tamamen kaybediyor.

90 Günlük Süre Kesin: Geciken Hiçbir Başvuru Kabul Edilmiyor

Uzmanlar, bu hakkın “esnetilemez” olduğuna dikkat çekiyor.

Satışı öğrendikten sonra en geç 90 gün içinde mahkemeye başvuru yapılmazsa, kanun gereği ön alım hakkından feragat edilmiş sayılıyor.

Bu durumda hissedar artık hiçbir şekilde satışa itiraz edemiyor ve dava açamıyor.

Süreyi kaçıran vatandaşlar, yıllardır ortak oldukları taşınmazlarda geri dönüşü olmayan kayıplar yaşayabiliyor.

Birçok dava, sadece bu sürenin gözden kaçması nedeniyle reddediliyor.

Hukukçular, “Süre dolduktan sonra yapılan hiçbir başvuru geçerli sayılmıyor” uyarısında bulunuyor.

Hisseli Tapusu Olanlara Uyarı: Noter Bildirimini Görmezden Gelmeyin!

Ön alım hakkı yeni bir düzenleme değil, ancak unutulması çok pahalıya mal oluyor.

Noterden gelen satış bildirimi, sürecin başladığı an anlamına geliyor.

Bu nedenle hissedarların, bildirimi aldıkları anda vakit kaybetmeden Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak dava açmaları gerekiyor.

Dava dilekçesinde hissedar, satış bedelini ödemeye hazır olduğunu beyan ediyor. Mahkeme kararıyla, satılan pay yeni malik yerine mevcut hissedarın üzerine geçirilebiliyor.

Uzmanlar, hisseli tapu sahiplerini şu sözlerle uyarıyor:

“Hissedarlar arasında yapılan satışlarda 90 günü geçiren, tapusunu kaybeder. Noter tebligatlarını mutlaka dikkate alın, gecikmeden hukuki destek alın.”