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Tapuda yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yıllardır yargıda ciddi tıkanıklığa yol açan tapu harcına düzenleme getirdi. Buna göre, Kentsel dönüşüm yasası kapsamında yapılan bir projeden ev alan ya da satan kişi, tapu harcı ödemeyecek.

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:03
Tapuda yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kentsel dönüşüm yasası kapsamında yapılan bir projeden ev alan da satan da tapu harcı ödemeyecek. Tapu harcı mülkün değerinin yüzde 4'ü kadar ödeniyor. Bunu yüzde 2 alıcı, yüzde 2 satıcı ödüyor (İndirim nedeniyle 31 Aralık'a kadar toplam yüzde 3 ödenecek). Bundan sonra dönüşüm kapsamında yapılan satışta bu ödenmeyecek.

Kritik tarih 10 Aralık

Resmi Gazete'de yayımlanan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un 7’inci maddesindeki değişikliği değerlendiren Yeminli Mali Müşavir ve KONUTDER Vergi Danışmanı Abdullah Tolu, düzenlemenin sadece 10 Aralık 2018 tarihinden itibaren devir ve tescil işlemlerinde geçerli olduğunu vurguladı. Geriye dönük işlemlerde uygulanmamasının eksiklik olacağını dile getiren Tolu, “Yargı kararları dikkate alınmak suretiyle sorun geçmişe dönük olarak da çözülmeliydi ve açılan davalardan feragat edilmesi sağlanmalıydı” şeklinde konuştu.

Gecekondu eksik kaldı

Bir diğer eksikliğin ise, aynı düzenlemenin Gecekondu Kanunu’nda yapılmaması olduğunu hatırlatan Tolu, “Gecekondu Kanunu kapsamında işlem yapan müteahhitlere karşı bir haksız rekabet oluşturdu” dedi.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 11:03
  1. Kentsel dönüşüm yasası
  2. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun
  3. Yeminli Mali Müşavir ve KONUTDER Vergi Danışmanı Abdullah Tolu
  4. Tapu harcı
  5. Tapuda Yeni Dönem

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