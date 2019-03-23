Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli pilot alımı 2019 ilanı

Kamu alımları 2019 son dakika başvuruları devam ediyor. Kamu alımlarının ne zaman yapılacağını merak eden vatandaşlar, hangi kurumun ne kadar personel alacağı araştırılıyor. Devlet Personel Başkanlığı (DPB) yayınladığı son personel alım ilanında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli pilot alımını olacağının ilanını yayınladı. Peki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımları ne zaman? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli pilot alım başvuru şartları neler? İşte detaylar…

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli pilot alımı ilanında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesi çerçevesinde KPSS puan şartı aranmaksızın, yapılacak sözlü sınav sonucu başarı sırası esas alınmak suretiyle 2 (iki) adet Sözleşmeli Pilot alınacaktır. Başvurular 25-29 Mart tarihleri arasında yapılacaktır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım başvuru şartları.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım şartları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı engeli bulunmamak

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım başvuru şekli

Adaylar, sözlü sınava katılmak amacıyla; 25/03/2019 - 29/03/2019 tarihleri arasında aşağıdaki belgelerle birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına bizzat başvuracaklardır.

a) Kimlik belgesi,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

d) Özel şartlar ve sağlık şartlarında belirtilen belgeler,

e) Ekte sunulan “Sözleşmeli Pilot Nitelikleri” başlıklı form 2 nüsha olarak doldurulacak olup, bir tanesi müracaat edilen birime teslim edilecek, diğer nüshası sözlü sınav esnasında adayların yanında bulundurulacaktır.

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