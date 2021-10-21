  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alacak
Ekonomi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul ilindeki personel ihtiyacı bulunan Tapu Müdürlüklerinde çalıştırılmak amacıyla, 18 adet Sözleşmeli Tekniker ve 1 adet Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 14:35:00 -
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular, 25.10.2021 tarihinden 01.11.2021 tarihi saat: 17:00 ye kadar (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=pdb) internet adresinden yapılacak ve istenilen belgeler taranılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak ibraz edilmesi gerekecektir.

Adayların, mezun oldukları ön lisans programına uygun pozisyonlara başvuru yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar sadece bir unvan (pozisyon) için başvuru yapabilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

1) Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanı esas alınacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, ilan edilen boş kadro sayısı kadar asil, asil sayısının iki katı kadar da yedek sayısı belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, doğum tarihi de aynı olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

2) Atanmaya hak kazananların listesi ile tercih işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebligat niteliğinde olup, adaylara başkaca bir duyuru veya tebligat yapılmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan seçme ve seçilme hakkı yorumu! Kaç yaş olması gerektiğini açıkladı
İSLAM

Cübbeli Ahmet Hoca'dan seçme ve seçilme hakkı yorumu! Kaç yaş olması gerektiğini açıkladı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, peygamberlere bile nübüvvetin 40 yaşından sonra verildiğini, seçme ve seçilme hakkının ..
Tezkereye destek veren Akşener, mor halkalı yoldaşlarıyla ters düştü: Yakarım kendimi, edi bese!
Siyaset

Tezkereye destek veren Akşener, mor halkalı yoldaşlarıyla ters düştü: Yakarım kendimi, edi bese!

Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatılacak operasyon için Irak ve Suriye tezkeresine destek vereceğini açıklayan İYİ Parti lideri Meral Ak..
4 ilde operasyon! 15 Mossad ajanı yakalandı!
Gündem

4 ilde operasyon! 15 Mossad ajanı yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından tespit edilen 15 Mossad ajanı yapılan operasyonla gözaltına alındı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay