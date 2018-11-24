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Tapu işlemlerinde devrim! Elektronik gayrimenkul borsası geliyor

17. MÜSİAD EXPO Fuarı Projeler Vadisi kapsamında tanıtımı yapılan GABORAS A.Ş. ile birlikte vatandaşlar sahip oldukları gayrimenkullere ilişkin tüm bilgilere elektronik ortamda tek tuşla, en hızlı ve en güvenilir şekilde erişebilecek.

24 Kasım 2018 Cumartesi 10:03
Tapu işlemlerinde devrim! Elektronik gayrimenkul borsası geliyor

17. MÜSİAD EXPO Fuarı Projeler Vadisi kapsamında tanıtımı yapılan GABORAS A.Ş. tapu işlemlerinde yeni bir dönemi müjdeledi. Mayıs ayında kurulan GABORAS A.Ş., Türkiye Merkezli Dünyanın En Büyük Gayrimenkul Kıymetler Borsası’nın kurulmasına da öncülük ediyor. Sektörün borsalaşmasıyla birlikte vatandaşlar sahip oldukları gayrimenkullere ilişkin tüm bilgilere elektronik ortamda tek tuşla, en hızlı ve en güvenilir şekilde erişebilecek. 

17. MÜSİAD EXPO Fuarı’nın gözde projelerinden GABORAS hakkında bilgi veren MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye ekonomisinin taşıyıcı sektörlerinden biri olan ve 2023 yılı hedeflerine ulaşılması noktasında hayati önem teşkil eden gayrimenkul sektörünün sürdürülebilir başarı elde etmesinin, ülkemiz için büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Kaan, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Gayrimenkul Kıymetleri Borsası AŞ. (GABORAS), gayrimenkul sektöründeki büyümenin devam etmesi ve verilerin şeffaf, güvenilir, elektronik ve hızlı tek bir ortak platformda toparlanması anlamını taşıyor. GABORAS projesi kapsamında, bugün için gelinen aşamada İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyesi 57 ülke ile MÜSİAD’ın faaliyette olduğu 74 ülkede, Türkiye merkezli Dünyanın En Büyük Gayrimenkul Kıymetler Borsası kurulması için çalışmalar başlatıldı.

Yeni yapılanmayı, Gayrimenkul Sermayesinin Geri Kazanım Projesi olarak yorumlayan GABORAS Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun ise “Yabancı yatırımcı için güven ortamı oluşturacak, yerli sermayeyi küresel oyuncu yapacağız” diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 10:03
  1. 17. MÜSİAD EXPO Fuarı Projeler Vadisi
  2. GABORAS A.Ş.
  3. Türkiye Merkezli Dünyanın En Büyük Gayrimenkul Kıymetler Borsası
  4. 17. MÜSİAD EXPO Fuarı
  5. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan
  6. İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK)
  7. GABORAS Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun
  8. Gayrimenkul Sermayesinin Geri Kazanım Projesi

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