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Tanzim satışlarla dalga geçen partinin İBB başkan adayı: Tanzim satış projelerimiz arasında var

Tanzim satış kuyruğundaki vatandaşlarla dalga geçen CHP, söz konusu uygulamanın 1970’lerde kaldığını söylemişti. Partisinin açıklamalarından bihaber olan CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, tanzim satış uygulamasının projeleri arasında olduğunu kaydetti.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:19

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu İlçe ziyaretleri kapsamında sabah saatlerinde Beykoz Çubuklu Mahallesi'ne geldi. Burada Ordu Mesudiyeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret eden İmamoğlu'na CHP Beykoz Belediye Başkan adayı Coşkun Tosun da eşlik etti.

“Tanzim satış projelerimiz arasında”

Burada tanzim satışlara dair açıklamada bulunan Ekrem İmamoğlu, “Sabah Kavacık'tan dönüş yaparken bir tanzim satış yerine denk geldik. Orada 100 kişi sırada beliyor. Çadır saat 10.00'da açılacak ve 2-2,5 liraya sebze alacak diye insanlar sırada bekliyorlar. Bu hizmeti verirsin. Vatandaşlarımız sağlıklı gıdaya ucuz bir şekilde erişsin, zira bu bizim projelerimiz arasında var.” dedi.  

Dalga geçmişlerdi

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Şimdi tanzim satış diyorlar, onlar 1970'lerde kaldı. 2019 yılındayız, ne yapacaklarını bilmiyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.

2 gün önceyse CHP'nin seçim otobüsü, Eminönü'nde kurulan tanzim satış noktasında, Barış Manço'nun, “Domates, biber, patlıcan” şarkısını çalarak vatandaşlarla dalga geçmişti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:19
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. tanzim satış

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  • chp can halvaşichp can halvaşi1 sa önce
    devlet;üretim ilişkileri içerisinde kamu lehine mutlaka taraf olmalıdır derken,bu ve diğer hükümetler,kamuya ait fabrikaları sattılar!devlet don üretmez diyerek sümerbank'ı,kasaplık yapmaz diyerek kombinaları,ne işi var yağ üretmekte diyerek süt endüstrisi kurumunu(sek),şekeri,tüpraşı,petkimi.....yüzlerce cumhuriyetin eseri fabrikaları sattı!üretmeden üreyen bir nesil olmamalıyız derken,''ananıda al git''dediler.tanzim satış doğru bir uygulamadır tabiki,ama seçime kadar değil ve ekonomik altyapısı olmadan yapılmamak koşulu ile!bunların yaptığı;seçime kadar zarar etme pahasına milleti susturma politikası!!tarımda,ananıda al git denilirse,patlıcan 17 lira olur!!tüm ekonomik ve üretim alt yapısı ile düşünüp,halka ucuz ve sağlıklı gıda yedirmek gerekir.sağlıcakla kalınız

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