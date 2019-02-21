Tanzim satışlarla dalga geçen partinin İBB başkan adayı: Tanzim satış projelerimiz arasında var

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu İlçe ziyaretleri kapsamında sabah saatlerinde Beykoz Çubuklu Mahallesi'ne geldi. Burada Ordu Mesudiyeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret eden İmamoğlu'na CHP Beykoz Belediye Başkan adayı Coşkun Tosun da eşlik etti.

“Tanzim satış projelerimiz arasında”

Burada tanzim satışlara dair açıklamada bulunan Ekrem İmamoğlu, “Sabah Kavacık'tan dönüş yaparken bir tanzim satış yerine denk geldik. Orada 100 kişi sırada beliyor. Çadır saat 10.00'da açılacak ve 2-2,5 liraya sebze alacak diye insanlar sırada bekliyorlar. Bu hizmeti verirsin. Vatandaşlarımız sağlıklı gıdaya ucuz bir şekilde erişsin, zira bu bizim projelerimiz arasında var.” dedi.

Dalga geçmişlerdi

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Şimdi tanzim satış diyorlar, onlar 1970'lerde kaldı. 2019 yılındayız, ne yapacaklarını bilmiyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.

2 gün önceyse CHP'nin seçim otobüsü, Eminönü'nde kurulan tanzim satış noktasında, Barış Manço'nun, “Domates, biber, patlıcan” şarkısını çalarak vatandaşlarla dalga geçmişti.