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Tanzim satışları Uşak’taki pazarcı esnafını ikiye böldü

Uşak Manav ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Arif Işık, tanzim satışlarının Uşak pazarını fazla etkilemediğini çünkü kendilerinin bu fiyatlara yakın satış yaptıklarını söylerken, pazarcı esnafı ise ‘tanzim satışı’ söylentisinin bile kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:06
Tanzim satışları Uşak’taki pazarcı esnafını ikiye böldü

Uşak Manav ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Arif Işık, tanzim satışlarının Uşak pazarını fazla etkilemediğini çünkü kendilerinin bu fiyatlara yakın satış yaptıklarını söylerken, pazarcı esnafı ise ‘tanzim satışı’ söylentisinin bile kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.


Yurt genelinde birçok ilde de başlayan ve Uşak’ta da uygulamaya geçmesi planlanan tanzim satışları meyve ve sebze satan pazarcı esnafını ikiye böldü. Kentte yıllardır pazarcılık yapan Fevzi Özçelik isimli esnaf, fiyatların yüksek olmasından kendilerinin değil komisyoncuların suçlu olduğunu vurguladı. Tanzim satışlarının Uşak’ta olmadığını vurgulayan Özçelik, “Domatesin fiyatı geçen yıl bu zamanlarda da aynıydı, o zaman neden böyle bir önlem alınmadı. Biz burada 50-60 kuruş kar ile satış yapıyoruz. Biber 10 liradan 6 liraya düştü, domates şu an 2-3 lira ama alan satan yok. Ama malları üretenden alıp 1 liradan alıp 2-3 lira karla satanlar varsa onu devletimiz denetlesin. Üretim çok olursa kimsenin müdahale etmesine gerek kalmaz kendiliğinden düşer zaten. Mesela İzmir Kınık’ta domates borsası var fiyatlar burada belirleniyor, Antalya’da da öyle buralardan bedavaya mal alsak buraya gelinceye kadar 80-90 kuruş maliyeti olur. Ama ucuza alıp pahalıya satan varsa bilemem. Ayrıca halde bir tane fatura yok adam 3 liralık domatesin kilosuna 0,75 kuruş fatura kesiyor” dedi.



"Tanzim satışlar bizdeki fiyatları etkilemiyor"


İşlerinin 20 gündür çok kötü olduğunu belirten bir başka pazarcı esnafı Murat Yeşilkuşak ise tanzim satışının muhabbetinin bile kendilerini olumsuz olarak etkilediğini öne sürerek şunları söyledi:


“Vatandaşın beyninde soru işareti oluşuyor, insanlar bizi başka bir güruh gibi değerlendiriyor, 1’e al 5’e sat, böyle bir dünya yok. Tanzim satışlar bizim fiyatlarımızı etkilemiyor çünkü aldığımız para belli bunun üstüne 50 kuruş 1 lira koymak zorundayız. Yoksa ne vergimizi çıkarabiliriz ne Bağkur sigortamızı yatırabiliriz, ne arabamıza mazot koyabiliriz ne burada çay parası, poşet parası verebiliriz. Şu serginin günlük 80-100 lira masrafı var onu bile çıkaramıyoruz şu anda.Vatandaşa diyecek bir şeyim yok zaten onlar bildiğini yapıyor ama hükümete ve devlete çok iş düşüyor."



"Uşak’ta tanzim satışa gerek yok"


Uşak Manav ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Arif Işık da tanzim satışlarının Uşak pazarını fazla etkilemediğini, zaten kendilerinin bu fiyatlara yakın satış yaptıklarını söyledi. Ancak vatandaşın bazı mallardaki fiyat farkından dolayı kendilerine tepki gösterdiklerini ileri süren Işık, Uşaklı komisyoncuların direk üreticiden müstahsille mal aldıklarını bu yöntemle Uşak halkına daha ucuz meyve sebze yedirdiklerini dile getirdi. Sebze meyvede belirli merkezlerde her gün fiyat belirlendiğini hatırlatan Işık, bol üretim olursa fiyatların da bu kadar yükselmeyeceğine dikkat çekti.


Işık ayrıca kentteki halde domatesin 2.30-2,80 TL, biberin 4,50 -12 TL, patlıcanın 5-5,50 TL ve salatalığın 5-6 TL arasında satıldığını da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:06
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