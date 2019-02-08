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Tanzim satış nedir Tanzim satış noktası nedir tanzim satış mağazaları

Marketlerde sebze ve meyve fiyatları doların düşmesine rağmen inmemesi vatandaşların tepkisinin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da tepkisi çekti. Erdoğan, fırsatçıların hortumunu kesmek için belediyelerin halk ekmekte olduğu gibi halk sebze ve meyve pazarlarının kuracağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, fırsatçılara karşı tanzim ve mobil satış noktaları kurularak, vatandaşa çok daha ucuz fiyata sebze-meyve satılacağını açıkladı. Peki Tanzim satış nedir Tanzim satış noktası nedir tanzim satış mağazaları detayları...

08 Şubat 2019 Cuma 10:42
Tanzim satış nedir Tanzim satış noktası nedir tanzim satış mağazaları

Marketlerde sebze ve meyve fiyatları doların düşmesine rağmen inmemesi vatandaşların tepkisinin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da tepkisi çekti. Erdoğan, fırsatçıların hortumunu kesmek için belediyelerin halk ekmekte olduğu gibi halk sebze ve meyve pazarlarının kuracağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, fırsatçılara karşı tanzim ve mobil satış noktaları kurularak, vatandaşa çok daha ucuz fiyata sebze-meyve satılacağını açıkladı. Peki Tanzim satış nedir Tanzim satış noktası nedir tanzim satış mağazaları detayları...

Tanzim satış ne işe yarar?

Tanzim etmek düzene koymayı veya düzen getirmeyi vurgular. Tanzim satmak ise kamu kurumlarının piyasaya müdahale şeklidir. Belediyeler ve halka hizmet amaçlı çalışan kamu kurumlarının halkın iyiliğine piyasaya ucuz ürün sunmasıdır.

Tanzim satış nedir?

Tanzim, kelime manasıyla düzen verme ve yoluna koyma anlamı taşımaktadır. Tanzim satış ise Türkiye'de 1973 yılında Tansa adı ile satışa başlamıştır. 1976 yılına gelindiğinde, "Tanzim Satışlar Müdürlüğü" çatısı altında, İzmir Konak'ta ilk mağaza açıldı; mağaza sayısı, 1986 yılında 12'ye ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte ortaya çıkan şirketleşme düşüncesi doğrultusunda, 15 Aralık 1986 tarihinde Tansaş İzmir Büyükşehir Belediyesi İç ve Dış Ticaret A.Ş. kuruldu.

1996 yılında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tansaş hisselerinin %32.98'i halka açıldı. 1999 yılında hisselerini Doğuş Grubu satın aldı. Tansaş, hizmet kalitesini yükseltmek ve verimliliği daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla, 2002 yılı içinde, Macrocenter'ı kendi bünyesine kattı. Tansaş, 10 Kasım 2005'te Migros bünyesine satıldı. Sektör lideri ile birleşmenin etkisi ile sektördeki gücünü artırarak müşterilerine hizmete devam ederek büyümektedir. 2008 yılı sonunda Tansaş mağaza sayısını 270'e çıkartmıştır. 2016 yılında Migros ile birleşmiştir.

Tanzim satış yerleri

İlk etapta Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri tarafından uygulanmaya başlanacak. Özellikle fiyatında regülasyona ihtiyaç duyulan sebze meyvelere öncelik verilecek. Hangi ürünlerin, nerelerde satılacağını büyük şehir belediyeleri duyuracak.

İStanbul ve Ankara’da tanzim satış yerleri nerede olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı belediyelerin düşük fiyatla sebze-meyve satacağı tanzim satış noktalarına ilişkin detaylar belli oldu. Uygulama, gelecek hafta Ankara ve İstanbul'da başlayacak. Belediyeler, üreticinden doğrudan satın aldıkları gıda ürünlerini düşük karla satacak. Sera yatırımlarına Ziraat Bankası üzerinden destek, büyük şehirlere ise tanzim satış noktaları geliyor. Hükumet, sebze-meyve fiyatlarındaki yükselişe karşı harekete geçti. Buna göre, belediyeler, gelecek haftadan itibaren belirledikleri noktalarda tanzim satış yerleri kuracak. Belediyeler tarafından üretici hallerinden satın alınan meyve ve sebzeler düşük karla satılacak, böylece komisyoncular ve aracılar devre dışı kalacak

Tanzim satış hangi illerde olacak?

İlk etapta Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri tarafından uygulanmaya başlanacak. Özellikle fiyatında regülasyona ihtiyaç duyulan sebze meyvelere öncelik verilecek. Hangi ürünlerin, nerelerde satılacağını büyük şehir belediyeleri duyuracak.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 10:42
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Tanzim satış hangi illerde olacak?
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