Tanzim satış ihalesi Beltur'un oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) açtığı tanzim satış ihalesine göre İstanbul'da tanzim satış 5 Haziran tarihine kadar sürecek. Tanzim satış hizmetinin verilmesi için İBB, bağlı şirketi Beltur'a 8 milyon TL'lik ödeme yapacak. Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz 12 Şubat tarihinde tanzim için iki buçuk aylık bir planlama yapıldığını söylemişti. Yani İstanbul'da tanzim 1 ay uzamış oldu.

3 aylık sözleşme imzalandı

Sözcü'de yer alan habere göre, İBB'nin kurduğu ve tartışma konusu olan tanzim satış noktalarının kente maliyeti, 28 Şubat günü "acil" olarak düzenlenen ihalenin sonuçlanması ile ortaya çıktı. "Tanzim satış hizmeti alımı" ihalesi, üç ay için 7 milyon 932 bin 981 liralık teklif sunan İBB şirketlerinden Beltur'un oldu. Beltur ile Mart-Haziran arasını kapsayan üç aylık sözleşme imzalandı.

34 ilçe 54 nokta

Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İBB tarafından 11 Şubat'ta 34 ilçede 50 tanzim noktasında satışa başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen "Enflasyonla Topyekün Mücadele" kampanyasına destek olmak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığının da desteğiyle İstanbul genelinde sebzeler tarladan alınan fiyata doğrudan vatandaşa sunuldu.

Sebze satışına geçtiğimiz haftalarda elma ile pirinç, nohut ve mercimek de eklendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tanzim satışın faturası da İBB'nin açtığı ihalenin sonucunun açıklanması ile ortaya çıktı. İBB Hal Müdürlüğü, 28 Şubat tarihinde "Tanzim satış hizmet alımı" ihalesine çıkmıştı. 3 aylık işi kapsayan ihalenin yaklaşık maliyeti 7 milyon 997 bin 769 lira olarak belirlendi. İhaleyi 7 milyon 932 bin 981 liralık teklifin sahibi İBB şirketlerinden Beltur kazandı. Beltur ile 7 Mart 2019 tarihinde üç aylık sözleşme imzalandı. Sözleşmenin süresi 8 Mart -5 Haziran tarihleri arasını kapsıyor.