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Tanzanya’da ölü sayısı 68’e çıktı

Tanzanya’nın Morogoro kentinde yakıt taşıyan bir kamyonun patlamasıyla ölenlerin sayısının 68’e yükseldi.

11 Ağustos 2019 Pazar 16:11
Tanzanya’da ölü sayısı 68’e çıktı

Tanzanya’nın Morogoro kentinde yakıt taşıyan bir kamyonun patlamasıyla ölenlerin sayısının 68’e yükseldi.


Tanzanyalı yerel yetkililer, Başkent Darüsselam’ın 200 kilometre batısındaki Morogoro kentinde meydana gelen kazanın kalabalığın kamyondan yakıt almaya çalıştığı sırada, aracın ateş alarak patlaması nedeniyle olduğu bilgisini doğruladı. Başbakan, Kassim Majaliwa yaralıları ziyaret etmek için gittiği hastanede yerel basında yer alan 72 ölü olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı John Magufuli de üç günlük yas ilan etti. İnsanların benzin çalarak hayatlarını tehlikeye atmamalarını istedi. Yerel Polis Şefi Willbrod Mtafungwa da, ölenlerin birçoğunun benzin almak isteyen motosiklet ve taksi şoförleri olduğunu söyledi. Yaralı sayısıyla ilgili farklı bilgiler gelirken ciddi yanık teşhisiyle hastaneye kaldırılanların sayısının 100’den fazla olduğu bilgisi doğrulanmadı.


Yerel yöneticiler yardım operasyonlarını koordine etmeye yardım ederken, aynı zamanda cenazelere katılıyor. Sosyal ağlarda paylaşılan görüntülerde ise düzinelerce insanın kömürleşmiş cesetleri yer alıyor. Patlamadan önce kayıt edilen ve sosyal medyada dolaşan bir videoda ise kalabalığın, benzin deposu delinen kamyondan benzin almak için araca yaklaştığı dikkat çekiyor.


Geçtiğimiz ay Nijerya’nın kuzeyindeki Benue eyaletinde kaza yapan bir yakıt tankerinin patlaması sonucu en az 45 kişi benzin çalmaya çalışırken hayatını kaybetmişti. Mayıs ayında da Nijer’in başkenti Niamey’de bulunan havaalanı yakınında benzer bir olayda yaklaşık 80 kişi ölmüştü.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 16:11
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