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Aktüel Tanzanya Kilimanjaro Dağı'ndaki yangına müdahale etmek için helikopter sipariş etti
Aktüel

Tanzanya Kilimanjaro Dağı'ndaki yangına müdahale etmek için helikopter sipariş etti

Yeniakit Publisher
2020-10-15 19:35:18 -
Tanzanya Kilimanjaro Dağı'ndaki yangına müdahale etmek için helikopter sipariş etti

İSTANBUL (AA) - Tanzanya, Afrika'nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro'da 5 gündür süren yangına müdahale için helikopter siparişi verdiğini duyurdu.

Tanzanya Turizm ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hamisi Kigwangalla, basına yaptığı açıklamada, halihazırda 500 gönüllünün yangını söndürmeye çalıştığını, ancak şiddetli rüzgarın karşılarındaki en büyük engel olduğunu dile getirdi.

Kigwangalla, yangına müdahalenin yetersiz ve çağın gereklerine uymayan araçlarla yapıldığına işaret ederek, doğal parkların korunabilmesi için Tanzanya Ulusal Parklar Kurumuna (TANAPA) tüm modern ekipmanların alınması emrini verdiğini söyledi.

Yaklaşık 28 kilometrekarelik alanı yok eden alevler için yangın söndürme helikopteri sipariş ettiklerini belirten Hamisi Kigwangalla, Horombo Turist Kampı'nın da yangın nedeniyle yok olduğunu aktardı.

Afrika'nın en yüksek dağı olma özelliği taşıyan Kilimanjaro'daki yangın pazar günü çıkmıştı.

Nedeni henüz bilinmeyen yangın nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Deniz seviyesinden 5 bin 895 metre yükseklikteki Kilimanjaro Dağı'nı yılda 50 bin turist ziyaret ediyor.

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