Tanzanya Devlet Başkanı hayatını kaybetti

Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu, Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Magufuli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti

Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan yaptığı açıklamada, 6 Mart'ta Jakaya Kikwete Kardiyak Enstitüsüne kaldırılan Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Magufuli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatı kaybettiğini bildirdi.

Ülkede 14 günlük yas ilan edilecek

Cenaze töreniyle ilgili düzenlemeler yapılırken ülkenin 14 günlük bir yas sürecine gireceğini duyuran Hassan, bu süreçte Tanzanya'daki tüm bayrakların yarıya indirileceğini ifade etti.

John Pombe Magufuli

61 yaşındaki lider, Ekim 2020'de yapılan seçimleri kazanarak ikinci kez devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Kovid-19'a yakalandığı ileri sürülmüştü

Tanzanya'da muhalefet dün, yaklaşık 2 haftadır görülmeyen ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ileri sürülen Magufuli'nin sağlık durumuyla ilgili bir an önce açıklanma yapılması çağrısında bulunmuştu.

Kovid-19'u küçümseyerek önlem almayan Tanzanyalı liderin ayrıca 10 Mart'ta Kenya'da virüs tedavisi gördüğü de iddia edilmişti. Kovid-19'a karşı halka buhar tedavisi ve meyve yemeyi öneren Magufuli, katıldığı etkinliklerde maske takmıyordu.

Tanzanya'da şubatta Devlet Başkanlığı Başsekreteri John Kijazi açıklanmayan bir nedenden, Zanzibar Başkan Yardımcısı Seif Sharif Hamad da Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.