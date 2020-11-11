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Aktüel Tanzanya Büyükelçisi Kiondo Bodrum'da ziyaretlerde bulundu
Aktüel

Tanzanya Büyükelçisi Kiondo Bodrum'da ziyaretlerde bulundu

Büyükelçi Kiondo: - "Bodrum'un turizm değeri, bizim için çok değerli ve örnek teşkil ediyor. Her alanda, ülkelerimizin ve kentlerimizin ilişkilerini geliştirmekten mutlu olacağız"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:18:04 -
Tanzanya Büyükelçisi Kiondo Bodrum'da ziyaretlerde bulundu

MUĞLA (AA) - Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elizabeth K. Kiondo, Bodrum'da çeşitli temaslar gerçekleştirdi. Kiondo beraberindekilerle ilk olarak Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret etti.

Aras ziyarette, ilçenin doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini anlattı.

Büyükelçi Kiondo da ilçeye ilk kez geldiğini, kendisini evinde gibi hissettiğini belirterek, "Sıcak ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum. Bodrum'un turizm değeri, bizim için çok değerli ve örnek teşkil ediyor. Her alanda, ülkelerimizin ve kentlerimizin ilişkilerini geliştirmekten mutlu olacağız." diye konuştu.

Bodrum Tanıtım Vakfı Genel Sekreteri Serkan Ceylan'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Türkiye ile Tanzanya arasında gelişen dostluk ilişkilerine vurgu yapıldı.

Tanzanya heyeti, daha sonra Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ı da makamında ziyaret etti. Kaymakam Yılmaz ile bir süre sohbet eden Kiondo'ya, Bodrum'u anlatan çeşitli hediyeler verildi.


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