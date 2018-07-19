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Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...

Eski Başbakan Tansu Çiller, "Özel kesimde çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum" dedi. Ardından Çiller, "Krizi aşmada yeni hükümet sistemi çok büyük fırsat veriyor" ifadesini kullandı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 09:26
Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...

Tansu Çiller, ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yaparken önce "Özel kesimde çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum" dedi ardından da ekledi: “Krizi aşmada yeni hükümet sistemi çok büyük fırsat veriyor. Daha hükümet yeni kurulmuşken ve henüz sistem oturmadan yapılan değerlendirmeleri ise haksızlık olarak görüyorum."

Eski Başbakan Tansu Çiller, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye ekonomi ve yeni hükümet sistemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Selvi'yi arayan Çiller, “Özel kesimde çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum” diye söze başladıktan sonra şu değerlendirmeleri yaptı:

- Geçmişte cendereden geçmiş ve 5 Nisan’da ekonomik istikrar programı açıklamış bir eski başbakan olarak hem tecrübelerimi hem de bu krizi atlatmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği fırsatlardan ve sunduğu imkânlardan söz etmek istiyorum...

SİSTEM SAYIN ERDOĞAN'LA ÇOK GÜÇLÜ BİR LİDERLİĞE SAHİP

- Krizi aşmada yeni hükümet sistemi çok büyük fırsat veriyor. Daha hükümet yeni kurulmuşken ve henüz sistem oturmadan yapılan değerlendirmeleri ise haksızlık olarak görüyorum. Bu sistemin oturmasına fırsat vermek lazım. Görülecek ki bu sistem hızla sorunların çözümüne imkân verecek. Sistem hızlı karar almayı gerekli kılıyor, ayrıca Sayın Erdoğan’la birlikte çok güçlü bir liderliğe sahip.

KOALİSYONLARI YAŞAMIŞ BİR BAŞBAKAN OLARAK...

- Ben koalisyonları yaşadım. Koalisyonları yaşamış bir eski başbakan olarak yeni sistemin sunduğu fırsatların ne denli önemli olduğunu görüyorum. O nedenle bu sisteme inanıyorum. Bu hükümetin bu sistemle bu badireyi aşacağına inanıyorum. Bundan çok umutluyum. Çünkü ben bu hükümet sisteminin bütün bu zorlukları aşmada büyük kolaylık getirdiğine inanıyorum.

EKONOMİNİN DÜZELMESİ BİRAZ ZAMAN ALACAK...

- Bu sistem ekonomide, dış politikada, ülke yönetiminde bir evrim niteliğindedir. Bir umutsuzluğa düşmeyelim. Umutsuzluğa gerek yok. Ekonominin düzelmesi biraz zaman alacak ama hiçbir zaman bizim koalisyon hükümetlerinde yaşadığımız engellerle karşılaşmadan bu zorluklar aşılacaktır.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 09:26
  1. Tansu Çiller
  2. Abdülkadir Selvi

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  • emirhan emiremirhan emir5 dk önce
    kelin melhemi olaymis kendine surermis 5 nisan 1994 kararlari basindaki bu acemi burokrat bayan en son yorum yapacak kisidir once kocasinin zengin olma yontemlerini bize anlatsin istanbul bankasini batirdiginda kendi hesabina kac milyoncuk girdi onu bize anlatsin bak bunlari dinleriz
  • yılmazyılmaz39 dk önce
    Boş muhabbet senide biliyoruz
  • dakka birdakka bir53 dk önce
    siyasetçiler o kadar yağlı ve avantalı iş yapıyorki ;gez gör harca itibar ,sosyal ortam ,siyasetten kopunca bitiyolar hayata küsüyolar tansu hanım eyvallah iki mitinge geldiniz geldinizde şimdi ne laka yokekonomik kriz olabilirde ama bu hükmet engeleyebilirde !yahu bir kere menfaaat olmaksızın gelin ya bu kadarkötü bir dünya çıkar dünyası acaba diyor bir yerinden benide görürlermi? yahu iki gün meydana çıktınnasıl bu ekonomik verileri temin ediyon kimlerdenakıl alıyon ;yakışmıyor bence !
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