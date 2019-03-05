Tansiyonu yükseltecek Türkiye önerisi: Teslimat iptal edilsin!
NATO Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini alması durumunda F-35 teslimatının iptal edilmesini önereceğini söyledi.05 Mart 2019 Salı 20:12
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler (SACEUR) Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini alması durumunda F-35 teslimatının iptal edilmesini önereceğini belirtti.
SACEUR Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ve yakın zamanda teslim edilmesi beklenen S-400 hava savunma sistemi ilgili açıklamalar bulundu.
"En iyi tavsiyem..."
Scaparrotti, "Bir asker olarak en iyi tavsiyem, F-35 anlaşmasını tamamlamamak olur" dedi. Komutan, F-35'in bir müttefikin Rus hava savunma sistemini kullandığı koşullarda uçmaması gerektiğini söyledi.
SACEUR Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti
ABD'li Sözcü: Ağır sonuçları olur
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sözcüsü Eric Pahon, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alan Türkiye'yi anlaşmayı iptal etmemesi durumunda 'ağır sonuçların' beklediği uyarısında bulunmuştu.
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