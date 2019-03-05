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Tansiyonu yükseltecek Türkiye önerisi: Teslimat iptal edilsin!

NATO Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini alması durumunda F-35 teslimatının iptal edilmesini önereceğini söyledi.

05 Mart 2019 Salı 20:12
Tansiyonu yükseltecek Türkiye önerisi: Teslimat iptal edilsin!

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler (SACEUR) Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini alması durumunda F-35 teslimatının iptal edilmesini önereceğini belirtti.

SACEUR Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ve yakın zamanda teslim edilmesi beklenen S-400 hava savunma sistemi ilgili açıklamalar bulundu.

"En iyi tavsiyem..."

Scaparrotti, "Bir asker olarak en iyi tavsiyem, F-35 anlaşmasını tamamlamamak olur" dedi. Komutan, F-35'in bir müttefikin Rus hava savunma sistemini kullandığı koşullarda uçmaması gerektiğini söyledi.

SACEUR Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti

ABD'li Sözcü: Ağır sonuçları olur

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sözcüsü Eric Pahon, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alan Türkiye'yi anlaşmayı iptal etmemesi durumunda 'ağır sonuçların' beklediği uyarısında bulunmuştu.

 

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 20:12
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Türkiye Cumhuriyeti
  3. Rusya Federasyonu
  4. Türkiye
  5. Amerika
  6. Avrupa
  7. Sözcü
  8. Rusya
  9. Nato
  10. ABD
  11. Eric Pahon

YORUM YAZ

  • HastürkHastürk7 dk önce
    Yunanistan'a uygula bir görelim ! Uyanıklar sizi bizi lokma görüyorsun anlaşılan .kovboy bozmaları.
  • abdrhmnabdrhmn22 dk önce
    bunlar hep tc karşıtı yahudistan abd sinin yahudi komutanları
  • SelimSelim25 dk önce
    Pakistan en son olayda Hindistana ait Rus uçağını ABD füzesi ile düşürdü diye bu kadar yaygara yapanlar yarın bu uçakları potansiyel düşmanımız olan, Yunana, İtraile ve Mısıra karşı kullanmamıza engel olur. S400 savunma füzesi F-35 den çok daha elzem.
  • SadikSadik33 dk önce
    Ne yapacağız Abd nin uçağını biz milli uçağımızı yapmadikmı zaten?

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