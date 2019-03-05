Tansiyonu yükseltecek Türkiye önerisi: Teslimat iptal edilsin! NATO Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini alması durumunda F-35 teslimatının iptal edilmesini önereceğini söyledi.

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler (SACEUR) Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini alması durumunda F-35 teslimatının iptal edilmesini önereceğini belirtti. SACEUR Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ve yakın zamanda teslim edilmesi beklenen S-400 hava savunma sistemi ilgili açıklamalar bulundu. "En iyi tavsiyem..." Scaparrotti, "Bir asker olarak en iyi tavsiyem, F-35 anlaşmasını tamamlamamak olur" dedi. Komutan, F-35'in bir müttefikin Rus hava savunma sistemini kullandığı koşullarda uçmaması gerektiğini söyledi. SACEUR Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti ABD'li Sözcü: Ağır sonuçları olur ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sözcüsü Eric Pahon, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alan Türkiye'yi anlaşmayı iptal etmemesi durumunda 'ağır sonuçların' beklediği uyarısında bulunmuştu.

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