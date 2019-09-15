Tansiyonu yükselince Uludağ'da mahsur kalan kişi kurtarıldı

BURSA (AA) - Bursa'da gezmek için çıktığı Uludağ eteklerinde tansiyonunun yükselmesi nedeniyle mahsur kalan kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, N.C.B. ve arkadaşı E.B, Yıldırım ilçesindeki Cumalıkızık Mahallesi yakınlarından Uludağ eteklerinde bulunan Kanlı Gölet mevkisine yürüyüşe çıktı. Ormanlık alanda gezerken E.B'nin tansiyonunun yükseldiği fark eden N.C.B, yetkililerden yardım istedi. Bölgeye Bursa İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma timleri sevk edildi. Ekiplerce alınan E.B, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. E.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.