Tansiyon kaç olmalı? Tansiyon değerleri değişti!

Ülkemizde de oldukça yaygın olan tansiyon hastalığının dünya genelinde elde edilen verilere göre kişiler üzerindeki yoğunluğu oldukça fazla. Uzmanlardan elde edilen verilere göre dünya nüfusunun 1/4'ü tansiyon problemi yaşıyor. Vücudumuzda herhangi bir rahatsızlık, belirti vs. hissetmeden ölçmediğimiz tansiyon; sanıldığından çok daha fazla ve hayati bir öneme sahiptir.

Artık çok daha kolaylıkla yapılabilen tansiyon ölçümlerini evde de halledebilmemiz mümkün. Rutin olarak kontrol ettiğimiz tansiyondaki tehlikeli bir durum sezildiği vakit ilaca başvurmadan halledilebilmesi mümkündür. Kimi gıdalar tansiyonu düşürürken, kimi de yükseltir. Bu nedenle tansiyonumuzu rutin aralıklarda ölçmekte büyük fayda var.

Dünyada önlenebilen ölümlerin başında gelen tansiyon ölümlerinde en önemli olay, tansiyonun normal değerini bilmek ve bu şekilde kontrol altında tutabilmektir. Ancak normal olarak bildiğimiz tansiyon değerlerinin değiştiği söyleniyor. Buna göre, bildiğimiz normal tansiyonun yüksek olarak adlandırılması söz konusu olabiliyor. Uzmanlara göre bu durumda tansiyon ölçümleri ve erken müdahele büyük önem arz ediyor.

Yüksek tansiyon büyük hastalıkların habercisi

Yüksek tansiyon konusuna değinen Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ahmet Sarıçopur, bu rahatsızlığın beraberinde bir çok sağlık problemi getirebileceğini belirtti. Sarıçopur, "Hipertansiyon halk dili ile yüksek tansiyon, dünyada önlenebilir ölüm nedenleri içinde ilk sırada yer alıyor. Yüksek tansiyon kalp krizi, beyin krizi, kalp yetersizliği, kalpten çıkan ana damar olan aort damarının yırtılması, kalp ritim bozuklukları, böbrek yetmezliği, görme bozuklukları gibi yaşam kalitesini önemli ölçüde bozan ya da ölüme sebep olan hastalıklara yol açabildiği gibi hayati organlara da ciddi zarar verebiliyor” dedi ve geçen Kasım ayında yayınlanan tansiyon kılavuzundan önemli bilgiler paylaştı.

Yüksek tansiyon (hipertansiyon) değerleri değişti

"Hipertansiyon konusunda zaman zaman dünyadaki kardiyoloji dernekleri kılavuzlar yayınlamakta ve bu konudaki bilgileri güncellemektedir. Bununla ilgili olarak en son Kasım 2017’de Amerikan Kardiyoloji Derneği yeni bir hipertansiyon kılavuzu yayınladı. Bu kılavuzla beraber önceki bilgilerimizde radikal değişiklikler oldu. Yeni kılavuza göre hipertansiyon limitleri aşağı çekildi. Önceden 140/90 mmHg yani halk dilindeki tabiri ile 14’e 9 değerinin üstü hipertansiyon olarak adlandırılırken; 120/80 mmHg altı normal, 120-129/80 mmHg yüksek tansiyon, 130-139/80-89 mmHg evre I hipertansiyon, 140/90 mmHg ve üstü evre II hipertansiyon olarak sınıflandırıldı. Daha önceki tanıma göre toplumun yüzde 30’u hipertansiyon hastası iken yeni tanımlama ile bu oran yüzde 46’ya çıkmıştır.”

Bu uygulama hayat kurtaracak

"Şimdiye kadar yapılan çalışmalar yüksek tansiyon ile kalp damar hastalıkları arasında çok yakın bir ilişki olduğunu gösterdi. Sistolik kan basıncında 20 mmHG, diyastolik kan basıncında ise 10 mmHg artış olması felç, kalp hastalığı ve damar hastalığına bağlı ölüm riskini iki kat arttırmaktadır. Ölümcül hastalıklarla bu kadar yakın ilişkisi olan hipertansiyonun tanı kriterlerinin aşağı çekilmesi bir anlamda toplumda hipertansiyona ve buna bağlı risklere dikkat çekecek, daha fazla hastaya erken teşhis konulmasına yardımcı olacak ve birçok ölümcül hastalıktan koruyacaktır."

Hipertansiyon hastaları yaşam tarzını değiştirsin

Tansiyon problemi yaşayan kimselerin ilk çare olarak ilaca başvurmalarının yanlış olduğu belirten uzman doktor, ilaç yerinde hayat tarzının değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"Bu uygulama ile hastalar hemen ilaca yönlendirilmeyecek ama yaşam tarzları değişecek. Sigarayı bırakma, diyet, egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri ile hastalar ilaç kullanmadan tansiyondan korunmuş olacak. Toplumsal sağlık açısından da önemli bir konu. Çünkü hantallık ve fazla kiloya bağlı obezite, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, metabolik sendrom gibi pek çok olumsuzlukla da eşzamanlı olarak mücadele etmemizi sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Yüksek tansiyon için bitkisel çözümler

* Sabahları aç karnına 4-5 adet ceviz içi yemek, tansiyonu düşürür.

* Günde 3-4 diş sarımsak yemek, tansiyonun düşmesine yardımcı olur.

* Bir bardak kaynar suyun içerisine, 3-4 gram ardıç tohumu atılır. 10 dakika demlendirilir. Daha sonra günde 2-3 su bardağı içilir.

* Zeytin yaprağı, limon tansiyonu düşürür.

* Haftada 1 gün sadece portakal yenilir. Başka hiç bir şey yenmez.

* Her yemekten önce 100-150 gram çilek yenir.

* 1-2 çay kaşığı ince kıyılmış ökse otu 1 bardak soğuk suda 8 -10 saat bekletilir.Daha sonra hiç bir tatlandırıcı koyulmadan sabahları aç karnına içilir.

* Günde 2-3 bardak alıç çayı balla tatlandırılarak aç karnına yada öğün aralarında içildiği zaman tansiyonu düşürür.

* Ayrıca, hayvani yağlardan uzak durmalarını, doğal beslenmelerini, tuzu kesmelerini öneriyor.

* Biberiye bitkisinin tansiyonu düşürücü etkisi vardır. 1 bardak kaynamış suyun içerisine 1 çay kaşığı biberiye konur ve demlendirilir. Daha sonra içilir.

* 500 gram su içerisine 3 adet soğan ince bir şekilde doğranır. 1 gece bekletilip süzülmelidir. Günde 1 fincan yemeklerden yarım saat önce içilir.

* Bir bardak kaynar su içersine 4-5 gram kimyon eklenip, 10 dakika demlendirilir. Bu çaydan günde 2-3 bardak içilir.

Mücadele için kampanya şart

"Tansiyonu holterde 120-130 milimetre cıva aralığında olan bir hastaya biz bu kılavuzdan önce normal tansiyon derken şimdi diyeceğiz ki, ‘diyetine dikkat et, günlük egzersiz yap, günde 45 dakika yürü ya da bisiklet sür, stresten uzak dur’. Burada hem koruyucu hekimlik hem de toplumsal bilinçlenme anlayışı ortaya çıkıyor.

Bu insan psikolojisi açısından da çok önemli. Evde oturan insan depresyon riski altında ama hayatına en azından kısa yürüyüşleri ekleyen bir insan stresi de kontrol altına alabilir. Bilinçlendirmek erken tanıda önem taşıdığı gibi risk faktörlerinin de ortadan kaldırılmasında destek olacaktır. İnsanlar ilaç kullanmadan bu hastalığın önüne geçebilecekler bu sayede” dedi.

Düşük tansiyon nedir, kaç olmalı?

Düşük tansiyon kaç olmalı, düşük tansiyon değeri, diğer bir anlamı ile en düşük kan basıncı değeri belli tansiyon değerleri sonucunda gerçekleşir. Sağlıklı bir tansiyon ölçüm sonrasında çıkan değerlerde küçük ve büyük değerlerde ilk olarak küçük değeriniz 70 ve altı ise büyük değerin hiç bir anlamı olmaksızın tansiyon düşmüş demektir. Aynı şekilde büyük tansiyon değeriniz 100 ve altı ise küçük olan değerin hiç bir önemi olmaksızın tansiyon düşmüş demektir. Belirtmek gerekirse düşük tansiyon durumunda çıkan sonuçlarda küçük olan değer 50 ve civarı ise, aynı şekilde büyük olan değer 80 ve civarında bir değer ile karşılaştığınızda hiç zaman kaybetmeden en yakın hastaneye gitmeniz gerekir.

Tansiyon düşüklüğüne ne iyi geliyor?

Tuz: Sodyum tansiyonu yükselmesini sağlayabilir, uzmanlar düşük tansiyon sorunu yaşayan kişilere sodyum içeren tuz tüketimini tavsiye etmektedirler.

Bol Su: Vücudun ihtiyacı olduğu kadar su tüketmemek tansiyona neden olabilir. Düzenli olarak su tüketmek düşük tansiyon problemlerini ortadan kaldırabilir.

Sağlıklı Giyim: Bacaklarda varis, ayaklarda şiş ve ağrılar tansiyonu etkileyebilir, bunun yanında bir de sağlıksız ayağı veya bacağı sıkan çorap, pantolon gibi giysiler giymek düşük tansiyona neden olabilmektedir. Bundan dolayı, bacak, ayak veya vücudunun diğer bölümlerinde şiş ve benzeri sorunlar olan kişiler daha rahat ve sağlıklı elbiseler giymelidirler.

Stres: Ansızın yaşanan üzüntü, stres, depresyon gibi psikolojik sorunlarda tansiyonun düşmesine neden olabilir, bu durumlarda tıbbi yardım istemek en doğru çözüm olacaktır.

Tuzlu Su: Tuzda bulunun sodyum kan basıncını arttırır, böylece düşük tansiyon seviyesinin dengelenmesini sağlar. Yalnız aşırı miktarda tuz kullanımından mutlaka kaçınmalısınız, tansiyonu düşürmek isterken diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.

Kahve: Kahve, çikolata düşük tansiyonun geçici olarak yükselmesine yardımcı olabilir. Sık sık tansiyonu düşenler sabahları günde bir bardak kahve ile başlayabilirler.

Üzüm: Üzüm doğal olarak hipotansiyon tedavisi için mükemmel geleneksel tedavi metodu olarak kabul edilir. Güne yayarak ortalama 30-40 üzüm, kuru üzüm yemek düşük tansiyona iyi gelebilir. Bunun yanında 3-4 badem veya 10-15 kuş üzümü ekleyebilirsiniz.

Fesleğen: C vitamini, magnezyum, potasyum, ve pantotenik asit açısından zengin olduğu için düşük tansiyona faydalıdır. Bunun yanında zihinsel faaliyetleri arttırır ve zihni açar.

Meyan Kökü: Meyan kökü düşük seviyelerdeki tansiyonun dengelenmesi için en etkili alternatif tedavi olarak gösterilir. Ayrıca, kronik yorgunluk sendromu tedavisinde etkilidir.

Pancar Suyu: Çiğ pancar suyu yüksek ve düşük tansiyonun dengelenmesine yardımcı olmaktadır. Bir hafta boyunca günde bir bardak pancar suyu içmek düşük tansiyonun dengelenmesini sağlayabilir.

Badem ve Süt: Akşam yatmadan önce bir bardak suya 5-6 tane badem koyun ve sabaha kadar bekletin sabah bademleri alın ve iyice öğüterek sıcak süte katarak için. Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olacaktır.

Biberiye: Biberiye sinir sistemini uyarır ve kan dolaşımının artmasını sağlar. Düzenli olarak az miktarlarda alınan biberiye, düşük tansiyon sorunlarının ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Havuç Suyu: Biraz bal karıştırılarak içilen bir bardak havuç suyu düşük tansiyonun yükselmesini sağlayabilir. Düşük tansiyon için kullanılan etkili yöntemlerden birisidir.

Limon Suyu: Limon suyu düşük tansiyon yanında yüksek tansiyona da yardımcı olur. Düşük tansiyon için biraz tuz ve şeker karıştırılarak içilmesi düşük tansiyona anlık fayda sağlayabilir.

Doğru tansiyon ölçümü nasıl olmalı?

Tansiyon ölçme çok basit gibi görünse de aslında çok önemli püf noktaları olan bir iştir. Dr. Feridun Kunak, tansiyon ölçme ile ilgili bilinmesi gerekenleri ekrana taşıdı. Kunak, tansiyonun yemekten hemen sonra ölçülmemesi gerektiğini, en az iki saat geçmesinin daha iyi olacağını söyledi. Kunak, hastanın öncelikle rahat bir yere oturtulmasını ve tansiyon aletinin iç kısmının sol kolun tam ortasına gelmesini, böylece tansiyonun bu şekilde daha doğru ölçüleceğini açıkladı.