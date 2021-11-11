Tanrıkulu'nun kul köle olduğu o alçak yakalandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada polis memuru Abdulkadir Güngör'ü şehit eden uyuşturucu satıcısı Devrim Erdem yakalandı. Güngör'ün (30) cenazesi, askeri uçakla memleketi Erzurum'a getirildi. Şehidin cenazesi, askeri havalimanında Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, polis memurları ve Güngör ailesi tarafından karşılandı. Güngör'ün cenazesi, askeri uçaktan alınıp, tören alanına getirildi ve öz geçmişi okundu. Erzurum'a kızı Almila (3) ile birlikte gelen, şehidin eşi Merve Güngör, tören boyunca ayakta güçlükle durabildi. İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın duasının ardından şehit polis Abdulkadir Güngör'ün cenazesi, Mareşal Çakmak Hastanesi morguna götürüldü.

Ne olmuştu?

Balıkesir Edremit’te dün akşam saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ihbarı üzerine içinde silahlı şüphelilerin bulunduğu 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe almış, Havran’a kadar süren kovalamacada uyuşturucu satıcıları ile polis arasında çatışma çıkmıştı. Olayda ağır yaralanan polis memuru Abdulkadir Güngör Edremit Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sırasında kaçan şüphelilerden Osman Beke, Eray Aykul ve eşi Meral Aykul yakalanarak gözaltına alıhmıştı. Polis memuru Abdulkadir Güngör’ü şehit ettiği belirlenen Devrim Erdem ise her yerde aranıyordu.

Tanrıkulu sahip çıkmıştı

Öte yandan, geçmişte SİHA'ların sivilleri vurduğunu iddia ederek Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olduğunu ortaya koyan Sezgin Tanrıkulu'nun Güngör’ü şehit eden uyuşturucu satıcısı Devrim Erdem’e cezaevinde sahip çıktığı belirlenmişti. Tanrıkulu'nun 2014 yılında dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın cevaplaması talebiyle verdiği soru önergesinde, “Balıkesir Kapsut L Tipi Cezaevi’nde adli tutuklu Devrim Erdem elleri kelepçeli olarak üç gün odada tutulduğu iddiası doğru mudur?” ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.