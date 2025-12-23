  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Tanker savaşları kızışıyor! Trump'ın abluka emrine Venezuela'dan sert misilleme
Dünya

Tanker savaşları kızışıyor! Trump'ın abluka emrine Venezuela'dan sert misilleme

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tanker savaşları kızışıyor! Trump'ın abluka emrine Venezuela'dan sert misilleme

ABD Başkanı Trump’ın Venezuela petrol tankerlerine yönelik ilan ettiği "tam abluka" kararına Venezuela parlamentosundan sert bir karşılık geldi. Mecliste oy birliğiyle kabul edilen yeni yasaya göre, ABD’nin denizlerdeki "korsanlık" faaliyetlerine destek verenler 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 16 Aralık’ta "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği" iddiasıyla Venezuela petrolünü taşıyan tüm tankerlere yönelik "tam ve eksiksiz abluka" talimatı vermesi üzerine Venezuela Ulusal Meclisi (AN) savunma yasasını hayata geçirdi.

Venezuela’da parlamento, ABD’nin yaptırım uyguladığı petrol tankerlerine yönelik adımlarına karşı, seyrüsefer ve ticaret özgürlüklerini güvence altına alan bir yasayı kabul etti.

Devlet televizyonu VTV’nin haberine göre, milletvekili Giuseppe Alessandrello tarafından sunulan yasa teklifi, Ulusal Mecliste (AN) oy birliğiyle kabul edildi.

Alessandrello, VTV’ye yaptığı açıklamada, düzenlemenin, ABD’nin "korsanlık" olarak nitelendirilen eylemlerini destekleyenler için 20 yıla kadar hapis cezası öngören yaptırımları da içerdiğini belirtti.

TANKER SAVAŞLARI KIZIŞIYOR

Yasanın önemine dikkati çeken Alessandrello, şunları söyledi:

"Yasa iki bölüm ve 11 maddeden oluşuyor. Temel amacı, Venezuela’nın onayladığı uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınan seyrüsefer ve ticaret özgürlüklerini güvence altına almaktır. Ayrıca ticari ilişkileri korumayı ve ABD hükümetinin kara sularımızda gerçekleştirdiği yağmacı eylemlere karşı ülkemizi savunmayı hedefliyor."

Alessandrello, düzenlemenin 1958 Cenevre Açık Denizler Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletler Şartı’na dayandığını dile getirerek, "Korsanlık, abluka veya diğer uluslararası yasa dışı faaliyetleri teşvik eden, destekleyen, finanse eden ya da bu eylemlere katılan herkes 15 ila 20 yıl hapis cezası ve Merkez Bankasının belirleyeceği en yüksek döviz kuru üzerinden para cezasıyla karşı karşıya kalacak." ifadelerini kullandı.

Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Jorge Rodriguez de yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezuela petrolü taşıyan iki gemiye el koymasını, 16. yüzyılda İspanyol gemilerine yönelik korsanlık faaliyetleri yürüten İngiliz denizci Sir Francis Drake’in uygulamalarının devamı olarak nitelendirdi.

Rodriguez, Venezuela halkının tüm saldırılara karşılık vereceğini ve sonunda galip geleceğini vurgulayarak, ABD hükümetini "barbarlıkla" suçladı.

Trump, 16 Aralık Salı günü, "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği gerekçesiyle" Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz bir abluka" uygulanması yönünde talimat vermişti.

İNGİLİZ DENİZCİ SİR FRANCİS

Karayipler, Pasifik ve Atlantik’te faaliyet gösteren İngiliz denizci Sir Francis Drake, İspanyol gemilerine yönelik korsanlık faaliyetleriyle tanındı.

İngiltere’de ise kahraman olarak anılan Drake’e, Kraliçe I. Elizabeth tarafından "Sir" unvanı verildi.

Bu nasıl bir dünya? ABD Venezuela’yı yabancı terörist ilan etti
Bu nasıl bir dünya? ABD Venezuela’yı yabancı terörist ilan etti

Gündem

Bu nasıl bir dünya? ABD Venezuela’yı yabancı terörist ilan etti

Petrol tankerlerinin ülkeye giriş ve çıkışını durdurdu! Trump Venezuela’dan toprak istiyor
Petrol tankerlerinin ülkeye giriş ve çıkışını durdurdu! Trump Venezuela’dan toprak istiyor

Dünya

Petrol tankerlerinin ülkeye giriş ve çıkışını durdurdu! Trump Venezuela’dan toprak istiyor

Trump'tan Venezuela'ya "Petrol haklarımızı geri istiyoruz" tehdidi
Trump'tan Venezuela'ya "Petrol haklarımızı geri istiyoruz" tehdidi

Dünya

Trump'tan Venezuela'ya "Petrol haklarımızı geri istiyoruz" tehdidi

Venezuela’dan sert rest geldi! Savunma Bakanı Lopez meydan okudu!
Venezuela’dan sert rest geldi! Savunma Bakanı Lopez meydan okudu!

Dünya

Venezuela’dan sert rest geldi! Savunma Bakanı Lopez meydan okudu!

Venezuela’da rakamlar ortaya çıktı! Enflasyon rekor seviyeye dayandı
Venezuela’da rakamlar ortaya çıktı! Enflasyon rekor seviyeye dayandı

Dünya

Venezuela’da rakamlar ortaya çıktı! Enflasyon rekor seviyeye dayandı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan ABD’ye üstü kapalı uyarı: Venezuela müttefikimiz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan ABD’ye üstü kapalı uyarı: Venezuela müttefikimiz

Aktüel

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan ABD’ye üstü kapalı uyarı: Venezuela müttefikimiz

Trump'tan "Venezuela'ya yönelik askeri operasyon" mesajı
Trump'tan "Venezuela'ya yönelik askeri operasyon" mesajı

Dünya

Trump'tan "Venezuela'ya yönelik askeri operasyon" mesajı

Trump’tan Venezuela’ya 'Narko' ablukası: Maduro’nun ailesi yaptırım kıskacında
Trump’tan Venezuela’ya 'Narko' ablukası: Maduro’nun ailesi yaptırım kıskacında

Dünya

Trump’tan Venezuela’ya 'Narko' ablukası: Maduro’nun ailesi yaptırım kıskacında

Karayipler’de sular ısınıyor: ABD, Venezuela açıklarında bir gemiye daha el koydu!
Karayipler’de sular ısınıyor: ABD, Venezuela açıklarında bir gemiye daha el koydu!

Dünya

Karayipler’de sular ısınıyor: ABD, Venezuela açıklarında bir gemiye daha el koydu!

ABD, Venezuela’nın bir gemisine daha el koydu!
ABD, Venezuela’nın bir gemisine daha el koydu!

Gündem

ABD, Venezuela’nın bir gemisine daha el koydu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Alı

Gelen gideni aratır adam resmen korsanlık yapıyor dunyada seyredıyor
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23