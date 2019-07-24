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Tanker krizinde yeni gelişme! İngiltere İran'a arabulucu gönderdi

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, el konulan tanker krizini çözmek için Londra yönetiminin Tahran'la temasa geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Ruhani ise, ABD ile müzakere fırsatını kaçırmadıklarını söyleyerek görüşmelere yeşil ışık yaktı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:21
Tanker krizinde yeni gelişme! İngiltere İran'a arabulucu gönderdi

İran lideri Ali Hamaney'in Ofis Başkanı Muhammed Muhammedi Golpayegani, İngiltere'nin alıkonulan tankeriyle ilgili İran'a ara bulucu gönderdiğini açıkladı.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Golpayegani, İngiltere'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkonulan petrol tankerinin serbest bırakılmasını sağlamak için Tahran'a ara bulucu gönderdiğini ifade etti.

İngiliz tankerini alıkoyan Devrim Muhafızlarına övgüde bulunan Golpayegani, "İran'da bir zamanlar bakan ve milletvekilleri atayan bir ülke şu anda İran'a ara bulucu gönderecek noktaya geldi." dedi.

Golpayegani, İngiltere'nin gönderdiğini öne sürdüğü ara bulucu hakkında bilgi vermedi.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu. İranlı yetkililer, Grace 1 adlı tankerin bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu. Tahran ve Londra karşılıklı olarak birbirlerini "korsanlıkla" suçluyor.

Ruhani'den müzakerelere yeşil ışık

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile müzakere fırsatını kaçırmadıklarını söyledi. İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da kabine toplantısında konuşan Ruhani, ABD ile müzakereye yeşil ışık yaktı.

Ruhani, "Bu hükümet, müzakere fırsatını kaçırmamıştır ve kaçırmayacaktır. Ülkeyi yönetme sorumluluğum olduğu sürece sorunları çözmek adına adaletli, hukuki ve onurlu bir müzakere için hazırız." dedi.

Bununla birlikte müzakere adına masaya teslim olmuş bir şekilde oturmayacaklarını dile getiren Ruhani, başında olduğu 11'inci hükümetin ilk günden bu yana siyasi alanda ve anlaşma ihtimali bulunan konulardaki tıkanıklıkları açmada çaba gösterdiğini belirtti.

Ruhani ayrıca Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'a yazılı mesaj gönderdi.

Paris'e giden Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Fransa lideri Macron'la görüşüp mesajı doğrudan sundu.

Paris'e götürülen mesajın içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi.

ABD yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran, anlaşmanın tarafı BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve Almanya'dan mutabakatın korunmasını istemiş ancak beklentisi karşılanmamıştı. Bunun üzerine Tahran yönetimi, anlaşmada belirtilen uranyum stok miktarını 1 Temmuz'da, zenginleştirilmiş uranyum limitini ise 8 Temmuz'da aştığını duyurmuştu.

Washington'un anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için ocakta INSTEX adında özel bir ödeme mekanizması kurmuştu.

İlaç ve gıda ticaretini kapsayan INSTEX'te ilk işlem, iki hafta önce yapılmıştı.

İran, ödeme mekanizmasının petrol ticaretini de kapsamasını istiyor.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:21
  1. Ordu
  2. İran lideri Ali Hamaney'in Ofis Başkanı Muhammed Muhammedi Golpayegani
  3. İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney
  4. İran
  5. İngiltere
  6. Arabulucu
  7. tanker krizi

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