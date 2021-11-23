Tanju seviyede dip yaptı: Şahin K'ya konu nereden geldi?
Bolu Belediye Meclisi 2. oturumunda ahlaksızlıkla tanınan (Şahin K) tartışması yaşandı. Bütçe görüşmeleri sırasında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Şahin K'ya konu nereden geldi?." diyerek seviyede dip yaptı.
Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı 2'ci oturumu Bolu Belediye Meclisi salonunda gerçekleştirildi. Belediye Meclisi'nde "Şahin K" sözleri kriz çıkardı.
"Nerelerde aktif olduğunuzun kanıtı"
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bütçe görüşmeleri sırasında, "Şahin K'ya konu nereden geldi ya? Pardon performansı konuşuyoruz doğru." sözlerine tepki gösteren Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay, "Sizin nerelerde aktif olduğunuzun kanıtıdır" yanıtını vermesi tartışmanın fitilini ateşledi.