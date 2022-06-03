Tanju Özcan’ın yaptığı bir küfürdür! Kadın dernekleri ve KADEM nerede?

Belediye Meclisinde yapılan oylamada oylama için el kaldıran AK Parti Bolu Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar'a yönelik, "Hanımefendi bana niye el sallıyorsunuz ben evli barklı adamım" sözleriyle tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan attığı tweetle "ben iffetimi korudum " deyince bardağı taşıran son damla oldu.

Özcan, AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri sonrası Öz Sağlık İş Sendikası tarafından protesto edildi. Protesto gösterisini makam odasının penceresinden izleyen Özcan, el sallayarak, dans etti.

Küstahlaşan Özcan'ın pişkinliği pes dedirtti.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Özcan'ın hadsizlikleri de konuşuldu.

Milli Gazete'nin, Karar'ın, Sözcü'nün bu ahlaksız sözleri ve hareketleri haberleştirmediğini vurgulayan Murat Alan'ın, "Sansür bu işte" dedi.

Ali İhsan Karahasanoğlu ise, "Abdurrahman Dilipak'a laf yetiştiren kadın dernekleri, KADEM nerede?" diye sordu.