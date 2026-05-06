Tanju Özcan’dan şantaj dosyasında bomba itiraflar: ‘Ahmaklıktan cezalandırılmaya razıyım!’

Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen şantaj davasında çok konuşulacak savunmalara imza attı. Daha önce Öznur Çağalı ile ilişkisi olduğu iddialarını kesin bir dille reddeden Özcan, mahkemede mesajlaştığını itiraf etti ancak içeriklerin değiştirildiğini öne sürdü.

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen şantaj davasında, CHP’li eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın savunması dosyaya damga vurdu. Şikayet dilekçesinde Öznur Çağalı ile ilişkisi olduğunu reddeden Özcan, bu defa Çağalı ile mesajlaştığını kabul ederken dosyadaki mesaj içeriklerinin kendisine ait olmadığını savundu. “Eğer TCK’da ahmaklığın suç olduğunu tanımlayan bir suç varsa cezalandırılmamı isabetli görüyorum” sözleri ise duruşmanın en çarpıcı beyanı oldu. Sincan Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Özcan, içine düştüğü skandallar zincirini bizzat kendi ağzıyla itiraf ederken, mahkeme kayıtlarına yansıyan ifadeler kirli pazarlıkları ve karanlık ilişkileri gün yüzüne çıkardı.

ÖZCAN, MESAJLARI KABUL ETTİ, İÇERİĞE İTİRAZ ETTİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan şantaj iddianamesi kapsamında görülen davada Tanju Özcan, hem müşteki hem sanık sıfatıyla savunma yaptı. Özcan, Öznur Çağalı ile 2024 yılından bu yana birkaç kez mesajlaştığını kabul etti ancak dosyadaki mesajların kendi yazdığı mesajlarla aynı olmadığını öne sürdü.

Özcan’ın “Müşteki ile mesajlaştığımı kabul ediyorum ancak dosya kapsamındaki mesajlar ile benim yazdığım bu mesajlar aynı mesajlar değildir” sözleri, duruşmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Eski başkan, mesajlaşmanın varlığını reddetmezken, içeriklerin doğru olmadığını savundu.

Özcan savunmasının devamında, söz konusu mesajlaşmalar nedeniyle eşine karşı bir özür borcu olduğunu da ifade ederek “Bu mesajların tarafı olduğum için eşime karşı bir özür borcum vardır” dedi.

“ÖZNUR’UN BİR CÜMLESİYLE SANIK OLDUM”

Savunmasında hakkındaki şantaj suçlamasını reddeden Özcan, dosyada sanık konumuna düşmesini Öznur Çağalı’nın savcılık beyanındaki bir cümleye bağladı. Özcan, “Öznur’un bir cümlesi ile sanık konumu ile buradayım” diyerek suçlamanın iftira olduğunu ileri sürdü. Özcan’ın bu sözleri, CHP’nin “kadının beyanı esastır” konusundaki tartışmalara dair pozisyonunu akıllara getirdi.

Özcan, Çağalı’nın eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney’den korktuğu için bu yönde beyanda bulunduğunu savundu. Ancak aynı savunmada, Akgüney’in Çağalı’nın telefonunda kendisiyle olan mesajları gördüğünü ve buna öfkelendiğini ifade etmesi dikkat çekti. Özcan’ın bu ifadeleri, ikili arasında eski sevgilinin öfkeleneceği yazışmalar olduğuna dair ikrar olarak değerlendirildi.

TANJU; ŞİKAYETİNDE ÖZNUR’LA İLİŞKİSİ OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ; MESAJLAR ÇIKINCA, “SAVCILIK EŞİME SADAKATİMİ Mİ ARAŞTIRIYOR? DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ”

Tanju Özcan, savunmasında soruşturmanın yönüne de sert tepki gösterdi. Dosyada şantaj suçundan çok, kendisinin evlilik birliğine sadakat gösterip göstermediğinin araştırıldığını iddia etti.

Özcan, “Burada savcılık makamı tarafından ispata çalışılan husus benim evlilik birliğime sadakat kuralını ihlal edip etmediğimdir” sözleriyle dikkat çekti. Eski başkan, bu konunun ceza yargılamasının değil aile hukukunun alanına girdiğini savundu.

Oysa Özcan, savcılığa ilk başvurusunda verdiği ifadede Öznur Çağalı ile bir ilişkisinin olmadığına dair beyanda bulunarak şikayetçi olmuş; buna karşılık Çağalı’nın karşı beyanları üzerine mesajların dosyaya girmişti.

“BULUŞMA TEKLİFLERİ AĞIRLIKLI OLARAK ÖZNUR’DAN GELDİ”

Savunmanın en tartışmalı bölümlerinden biri ise Özcan’ın mesaj içeriklerine ilişkin değerlendirmesi oldu. Özcan, dosyadaki mesajların doğru kabul edilmesi halinde dahi kendisine yöneltilebilecek bir şantaj suçlaması bulunmadığını savundu ve karşı tarafın rızası olduğunu ve istekli davrandığını ima etti:

Özcan, iddianame ekindeki mesajlarda müştekiyi zorlamaya yönelik bir beyanının olmadığını ileri sürerek, “Hatta bırakın zorlamayı, doğruluğu savcılık tarafından kabul edilen bu mesaj içeriklerinde buluşma ve görüşme tekliflerinin ağırlıklı olarak Öznur’dan geldiği görülmektedir” dedi.

“AHMAKLIK SUÇSA CEZALANDIRILMAM İSABETLİ”

Duruşmanın en çarpıcı ifadesi ise Tanju Özcan’ın kendi davranışına ilişkin yaptığı değerlendirme oldu. Özcan, mesajlaşmanın kendi konumundaki biri için doğru olmadığını kabul etti.

Eski başkan, “Eylemime uyan suç şantaj olmamakla birlikte eğer TCK’da ahmaklığın suç olduğunu tanımlayan bir suç var ise bu suçtan cezalandırılmamı isabetli görüyorum” diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı.

“ŞİKAYET ETMEK YERİNE PAZARLIK ETMEDİĞİME ÜZÜLÜYORUM” DEDİ AMA PAZARLIK İFADELERİ DOSYAYA GİRDİ

Tanju Özcan’ın savunmasında sarf ettiği bir başka söz de dikkat çekti. Özcan, şikayetçi olduğu için pişman olduğunu belirterek, “Gelinen noktada şikayet etmek yerine pazarlık ederek şantajın gereğini yerine getirmemiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum” dedi. Bu ifade, dosyada yer alan pazarlık görüşmeleri iddialarıyla birlikte değerlendirildiğinde duruşmanın en çok tartışılacak başlıklarından biri haline geldi.

Zira Duruşmada tanık olarak dinlenen Özgür Nihat Yıldız’ın beyanları Özcan’ı yalanlar nitelikteydi. Yıldız, olayın kapatılması için görüşmeler yapıldığını anlattı. Yıldız’ın beyanına göre, ilk etapta 50 milyon TL, bu olmazsa 20 milyon TL, araba ve yıkama tesisi istendiği konuşuldu. Yıldız ayrıca 20 milyon TL’lik teklifin 10 milyon TL’sinin Öznur Çağalı’ya verileceğinin söylendiğini aktardı.

DAVADA SONRAKİ DURUŞMA 5 HAZİRAN’DA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü şantaj soruşturmasında müşteki/şüpheli Tanju Özcan ifadesinde Öznur Çağalı ile herhangi bir birliktelik yaşamadığını söylemişti. Buna karşılık Öznur Çağalı’nın ifadesinde Tanju Özcan ile Narven Termal’de cinsel birliktelik yaşadıklarını ifade etmişti. Nitekim Hts/baz çalışmalarında ikilinin 25 Ekim saat 15:00 ila 20:00 saatleri arasında Narven Termal’de bir araya geldiklerini destekledi.

Mahkeme, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını sunması için iddia makamına tevdi edilmesine karar verirken Tanju Özcan’ın katılan sanık olarak davaya kabulüne hükmedildi. Mağdur Öznur Çağalı ve vekilinin de davaya katılmasına karar verildi. Duruşma 5 Haziran 2026 günü saat 15.00’e bırakıldı.

ÖZCAN’IN TEKNEDEKİ GÖRÜNTÜLERİNE DAİR GELEN İHBARLAR İNCELENİYOR

Adli kaynaklar Tanju Özcan’ın İstanbul Ataköy Marina’da iki kadınla bir yatta eğlendiği görülen fotoğraflarda yer alan kadınların kimliklerine ulaşıldığı, adli makamlara gelen ihbarlarda bu kişilerden birinin “mama” olarak bilindiği ve Özcan’la yoğun irtibatı olduğu, diğer kişinin ise eskort olduğu yönünde iddialar olduğu kaydediliyor.