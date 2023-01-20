Tanju Özcan'dan Altılı Masa'ya adaylık mektubu

Bolu Belediye Başkanı Özcan, önceki gün Karabük'te BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya'nın sorularını cevaplamış ve adaylık için mektup yazacağını söylemişti.

Özcan, bugün yaptığı açıklamada kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olacak özgüvene ve başarı öyküsüne sahip olduğunu söyledi. "Kendime güveniyorum" diyen Tanju Özcan, girdiği son 5 seçimi de kazandığını hatırlattı.

“BU MEKTUP GÖREVE TALİP OLMA VE MEYDAN OKUMA METNİDİR”

Özcan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

“Bugüne kadar yaptığım en ciddi açıklamalar olacaktır.

6 lidere ayrı ayrı yazmak durumunda kaldım bu mektubu, az sonra göndereceğim. Bu mektup göreve talip olma ve aynı zamanda meydan okuma metnidir.

“AK PARTİ VE MHP SEÇMEMİNDEN YOĞUN DESTEK ALDIM”

Ben AK Parti ve MHP seçmeninden de yoğun bir destek almışım, oy almışım. Yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi geri almış olduk. Belediye başkanlığı görevimin 4 yılını tamamladım.

Göreve gelmemden bu yana en az 20 anket şirketi Bolu’da araştırma yaptı, 2-3 tanesini ben yaptırdım. Ben hepsinde en başarılı 3 belediye başkanından birisi olarak ölçüldüm. Bunu da 6’lı masa isterse bütün anket şirketlerine sorabilir.

Erdoğan’a karşı benden daha çok seçim kazanmış gerçek bir Türk milliyetçisi aday bulursanız ona sözüm yok. Sayın Kılıçdaroğlu’nun tarif ettiği aday tiplemesi bana tamamen uygundur. Adayı uzaklarda aramayın. Bu kardeşiniz aday seçilmesi durumunda 21 yıllık Erdoğan dönemine son verecek.

Kazanacak aday olsun diyorsanız, seçimlerde rüştünü defalarca ispat etmiş, Erdoğan’ı yüzde 65 oyla Cumhurbaşkanı seçildiği Bolu’da açık şekilde hezimete uğratmış olan Tanju Özcan kardeşinize yol veriniz.

Ben Erdoğan’a meydan okuyorum”

KAYNAK:ODA TV