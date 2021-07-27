Tanju Özcan istifa mı edecek? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan son dakika açıklaması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacağını açıklaması tartışmalara yol açtı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır" dedi.

CHP Tanju Özcan için ne dedi?

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın mültecilerin kullandığı su ücretlerine 10 kat zam yapılacağını ifade etmesinin üzerine açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır" dedi. Torun, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tutumu, Genel Merkezimiz ile temas kurduğunda kendisine iletilmiştir. Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Bolu Belediyesi’nin değerli Meclis Üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz."

Tanju Özcan CHP’den istifa mı edecek?

Tanju Özcan yaptığı açıklamada, partisinin açıklamalarından rahatsız olduğunu dile getirdi. Özcan, "Genel Başkan yardımcımız Seyit Torun aradı. Açıklamalarımın bir kısmından rahatsız olduklarını ifade ettiler. Konuştuk ama ben tavrımı seçimden önce de ortaya koymuştum. Düşüncelerimin, dün söylediklerimin tamamının arkasındayım. Ben sonradan Cumhuriyet Halk Partili olanlardan değilim. Ben bu partinin gençlik kolları, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, milletvekilliği, belediye meclis üyeliği, parti meclis üyeliği yapmış gerçek bir CHP'liyim. Dolayısıyla benim partimle herhangi bir sorunum yok" dedi.